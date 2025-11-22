Külföld, Zsidóbűnözés :: 2025. november 22. 18:49 ::

Úgy tűnik, lakónegyedet és menekülttábort szombaton is szabad bombázni a zsidóknak

Izraeli légicsapások legalább kilenc embert öltek meg, és többeket megsebesítettek Gázában - közölték helyi egészségügyi hatóságok szombaton.

Szemtanúk és orvosok elmondása szerint az első csapás Gázaváros sűrűn lakott Rimal negyedében egy autót talált el, amely kigyulladt. A támadásban öt ember vesztette életét.

Nem sokkal később az izraeli légierő két külön légicsapást mért Deir al-Balah városában két épületre, illetve a Nuszejrat menekülttáborra, a Gázai övezet középső részében, aminek következtében egészségügyi alkalmazottak közlése szerint legalább négyen haltak meg és többen megsebesültek.

Az izraeli hadsereg szerint egy fegyveres behatolt az izraeli ellenőrzés alatt álló gázai területre, kihasználva "a humanitárius folyosót a térségben, amelyen keresztül a segélyek Gáza déli részébe érkeznek", ami "a tűzszüneti egyezmény nyílt megsértésének" számít.

A hadsereg közölte, hogy erre válaszul támadtak gázai célpontokat.

A Hamász egy gázai illetékese az izraeli hadsereg állításait megalapozatlanoknak minősítette, amelyek szavai szerint pusztán "ürügyként szolgálnak az öldöklésre". Kijelentette, hogy a Hamász elkötelezett a tűzszüneti egyezmény betartása mellett.

(MTI nyomán)