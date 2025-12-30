Külföld, Gazdaság :: 2025. december 30. 06:52 ::

Csökkent a profit és a munkahelyek száma a legnagyobb német vállalatoknál

A gyenge gazdasági környezet továbbra is nyomást gyakorol Németország legnagyobb tőzsdei vállalataira, a száz legnagyobb árbevételű cég kamat és adózás (EBIT) előtti eredménye az év első kilenc hónapjában éves bázison 15 százalékkal 102 milliárd euróra csökkent az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég összesítése szerint.

A német dpa hírügynökség rendelkezésére bocsátott elemzés alapján a vállalatok valamivel több mint fele kisebb nyereséget ért el, mint egy évvel korábban, ez már sorozatban a harmadik ilyen év. Az árbevétel ugyanakkor két év után először mutatott enyhe növekedést, A top 100 vállalat összesített forgalma 0,6 százalékkal, mintegy 1,55 billió euróra emelkedett, de a bővülés így is elmaradt az infláció ütemétől. A cégek 58 százaléka tudta növelni bevételeit.

Az EY szakértője, Jan Brorhilker szerint 2025 újabb válságév volt a német gazdaságban. A gyenge konjunktúra, a geopolitikai konfliktusok és az amerikai kereskedelempolitika visszafogta a beruházásokat, miközben a globális piacon erősödött a kínai konkurencia, ami további költség- és árnyomást okozott. Brorhilker kiemelte, hogy az erősen exportorientált német iparvállalatok különösen nehéz helyzetbe kerültek.

A gazdasági környezet nehézségei a foglalkoztatásban is megmutatkoztak. A vizsgált cégek közül 39-nél csökkent, 47-nél nőtt a létszám, a többi nem közölt adatot. Összességében január és szeptember között mintegy 17,5 ezer munkahely szűnt meg, a globális alkalmazotti létszám így körülbelül 4,24 millióra mérséklődött. 2023 óta összesen mintegy 100 ezer állás szűnt meg. A legnagyobb munkáltató továbbra is a Volkswagen mintegy 633 ezer dolgozóval, a DHL Group és a Siemens előtt. A felvételeket sok nagyvállalat visszafogta, különösen az adminisztratív területeken, főként Németországban. Brorhilker szerint ebben szerepet játszik a mesterségesintelligencia-technológia egyre szélesebb körű bevezetése is. A munkaerőpiac szerinte feszült maradhat, különösen a pályakezdők számára.

Az árbevételi rangsort továbbra is az autógyártók vezetik: a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz áll az élen. Ugyanakkor a német autóipar válsága a számokban is visszaköszön. A három konszern együttes árbevétele két százalékkal csökkent, 437,2 milliárd euróra, az üzemi eredményük 46 százalékkal, mintegy 17,8 milliárd euróra esett az első kilenc hónapban. A vegyipari nagyvállalatokat ennél is súlyosabban érintette a helyzet, üzemi eredményük 71 százalékkal csökkent.

A technológiai szektor kedvezőbb képet mutatott. Az IT-vállalatok eredménye közel megduplázódott, az egészségügyi szektorban pedig mintegy 40 százalékos profitnövekedést értek el. A legnyereségesebb vállalatok listáját a Deutsche Telekom vezeti 19,4 milliárd eurós, 9 százalékos növekedést mutató üzemi eredménnyel, amit a Siemens, a BMW és az SAP követ.

Brorhilker szerint a pénzügyi szektor és a technológiai cégek viszonylag jól teljesítenek, a hadiipar pedig kifejezetten erős. Több vállalat az elmúlt években átalakította üzleti modelljét, és új piacok felé nyitott.

A kilátásokat illetően az EY szakértője óvatos optimizmusának adott hangot. Megítélése szerint a német autóipar 2025-ben ugyan főként negatív hírekkel szerepelt, de a stratégiai átalakulás és az új, különösen az elektromos szegmensben megjelenő modellek esélyt adnak arra, hogy a nehéz időszak véget érhessen. Ugyanakkor a német ipar rövid távon nem válik a gazdasági növekedés motorjává, ezt a szerepet továbbra is elsősorban a technológiai szektor töltheti be. Egy esetleges geopolitikai enyhülés és a német kormány beruházási csomagja azonban konjunkturális fordulatot indíthat el, amelyből több ágazat is profitálhat az EY tanulmánya szerint.

(MTI)