Külföld :: 2026. május 16. 18:20 ::

Ellenzéki képviselőt jelölt miniszterelnöknek a lett államfő az eddigi kormánykoalíció összeomlása után

Edgars Rinkevics lett államfő Andris Kulbergs ellenzéki parlamenti képviselőt jelölte szombaton miniszterelnöknek, miután Evika Silina lemondott a kormányfői posztról.

Silina csütörtökön jelentette be lemondását, ami kormánykoalíciójának összeomlásához vezetett, mindössze néhány hónappal az októberre kiírt választások előtt.

Kulbergs - a legnagyobb ellenzéki parlamenti tömörülésnek, az Egyesült Listának a képviselője - akkor léphet hivatalba, ha a parlament jóváhagyja miniszterelnöki kinevezését és kormányának tagjait.

"A közelmúlt eseményeit figyelembe véve úgy gondolom, hogy az új miniszterelnöknek az ellenzékből kell érkeznie" - jelentette ki az államfő sajtótájékoztatóján.

Silina a múlt hétvégén menesztette Andris Sprüds védelmi minisztert, miután két ukrán drón Oroszország felől Lettország légterébe sodródott, majd egy olajtároló létesítménynél felrobbant. A lett hadsereg közölte, hogy nem észlelte a drónokat, amikor Oroszországból átsodródtak a határon. A kormányfő a védelmi minisztert tette felelőssé azért, hogy nem gondoskodott a drónelhárító rendszerek fejlesztéséről. Válaszul Sprüds pártja, a Progresszívek szerdán megvonta támogatását Silina kormányától, aminek következtében a kabinet elvesztette parlamenti többségét.

(MTI)