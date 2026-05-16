Szeptemberben Franciaországba látogat a pápa

XIV. Leó pápa szeptember 25. és 28. között Franciaországba utazik, és felkeresi az UNESCO párizsi központját is, amely költségvetési nehézségekkel küzd, miután az Egyesült Államok tavaly kilépett a szervezetből - közölte szombaton a Vatikán.

Donald Trump amerikai elnök döntése az Egyesült Államok kilépéséről az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetéből (UNESCO) a szervezet szerint a teljes költségvetésének 8 százalékos kiesését okozta.

A katolikus egyházfő franciaországi látogatása során várhatóan misét mutat be a párizsi Notre-Dame székesegyházban is, amelyet 2024-ben nyitottak meg újra, öt évvel a pusztító tűzvész után. Az UNESCO 1991-ben a világörökség részévé nyilvánította az épületet.

A franciaországi látogatás a pápa idei negyedik külföldi útja lesz egy afrikai körút, monacói látogatása és júniusi spanyolországi útja után.

A Vatikán közölte, hogy a franciaországi út részletes programját később teszik közzé. A pápa várhatóan találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel is, és elképzelhető, hogy beszédet mond a francia parlamentben. A várakozások szerint arra kéri majd az európai vezetőket, hogy gondosabban kezeljék a kontinensre irányuló menekültáradatot.

Az amerikai születésű XIV. Leónak - polgári nevén Robert Prevostnak - francia bevándorló ősei is vannak.

(MTI)