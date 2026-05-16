2026. május 16. 18:36

Karácsony nagyon szeretne budapesti olimpiát

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont.

Hozzátette: az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a - főleg közlekedést érintő - városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

Karácsony szerint fontos, hogy Budapest begyógyítsa azokat a sebeket, amelyeket az elmúlt időszakban magyar a magyarnak okozott, továbbá, hogy pártállástól függetlenül legyenek közös célok és közös sikerek. Kifejtette: egy olyan koncepción dolgoznak, ami kinyitja a szervezést a vidéki városok előtt is, így tulajdonképpen egy Duna-menti olimpia valósulna meg.

"Nem építünk új stadiont" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy csupa olyan fejlesztést csinálnának, amire a városnak szüksége van, példaként többek között az elővárosi közlekedést, a repülőtér könnyebb elérését említette.

A főpolgármester szerint társadalmi párbeszédet kell indítani Magyarország kormányával, és fontos, hogy mindkét félnek elkötelezettnek kell lennie a rendezés mellett. A tervek között említette meg azt is, hogy a paralimpiára a teljes budapesti közlekedést akadálymentessé kell tenni. Emlékeztetett rá, hogy Budapesten minden olyan látnivaló, amelynél ma a külföldiek fényképezkednek, a Millennium idején épült.

"Budapest és Magyarország hatalmas sikere lenne, ha a következő európai nyári olimpiát ide tudnánk hozni. Legyen ez egy közös ügyünk, amely összehoz minket! Hajrá, budapesti olimpia!" - zárta szavait a főpolgármester.

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke beszámolójában azt mondta, hogy a magyar versenyzők jól helytálltak a februári milánó-cortinai téli olimpián, amelyen a legjobb eredmény a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolya páros negyedik helyezése volt. Ezután bejelentette: a következő hónapban először látogat Magyarországra Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, abból az alkalomból, hogy június 11-13-án Budapest ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének.

Az elnök ezután kiemelte, hogy mostantól a figyelmük Los Angeles felé fordul, hiszen "félúton vagyunk a következő nyári olimpiáig, és hamarosan kezdődnek a kvalifikációk". Bejelentette: a jövő héten kezdik meg a konzultációkat a szövetségekkel, hogy átbeszéljék a közeljövő feladatait. Mint mondta, meggyőződése, hogy a játékok helyszínei kifogástalanok lesznek, sokkal jobb lesz a közlekedés, mint mondjuk idén Olaszországban volt, és nem lesz szükség alternatív olimpiai falu építésére sem.

A szervezet helyzetével kapcsolatban Gyulay annyit mondott, hogy a MOB biztos anyagi lábakon áll és megfelelő tartalékokkal rendelkezik, ugyanakkor a kormányváltás miatt bizonytalanok a jövővel kapcsolatban. Hozzáfűzte: Pósfai Gábor sportot felügyelő belügyminisztert is meghívta a közgyűlésre, aki ugyan nem jött el, de megállapodtak abban, hogy a jövő héten személyesen egyeztetnek majd.

A 2028-as Los Angeles-i olimpia kapcsán Fábián László főtitkár többek között arról beszélt, hogy a csapasportágakban könnyebb lesz a kvalifikáció, öttusában azonban néggyel csökken a résztvevő versenyzők száma. Új sportágként a fallabda, a baseball-sofball, a lacrosse, a krikett és a flag-futball szerepel majd a programban.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2025-ös évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat. Ezekből kiderült, hogy a MOB bevételei tavaly 4,9 milliárd, míg a kiadásai 4,38 milliárd forintot tettek ki, az eredmény tehát több mint 500 millió forint volt.

A tagság jóváhagyta az idei dakari ifjúsági nyári olimpián résztvevő magyar küldöttség összetételét, az eseményen 13 sportágban 26 magyar sportoló indul.

A közgyűlés a MOB tiszteletbeli tagjává választotta Altorjai Sándor korábbi világbajnoki hatodik tornászt, a Magyar Torna Szövetség főtitkárát.

A MOB Életmű díját vehette át Patakfalvy Miklós, a Magyar Taekwondo Szövetség tiszteletbeli elnöke, az európai szövetség elnökségi tagja.

MOB Média díj elismerésben részesült Bera Emese, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió munkatársa, Egyenlő Esélyekért díjat kapott Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok, olimpiai negyedik vízilabdázó, MOB Érdemérmet vehetett át Hargitay András világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes úszó, későbbi szövetségi kapitány, Nagy Róbert Eb-ezüst és bronzérmes súlyemelő, valamint dr. Téglássy György Fair Play-díjas sportorvos.

(MTI)