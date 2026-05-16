Külföld, Rendőrbűnözés :: 2026. május 16. 18:01 ::

Gyilkosság áldozatának holttestének az eltüntetésében segíthetett a belgrádi főrendőr

Letartóztatták és leváltották tisztségéből Veselin Milicet, a belgrádi rendőrség volt parancsnokát egy férfi eltűnésének körülményeit vizsgáló nyomozás részeként - közölte szombaton a szerb belügyminisztérium.

Veselin Milicet azzal gyanúsítják, hogy elmulasztott bejelenteni egy bűncselekményt és annak elkövetőjét, valamint segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után.

Aleksandar Nesovic május 12-én tűnt el egy belgrádi luxusnegyedben, a Senjakon található kávézóból. A szerb média a férfit az egyik belgrádi bűnözői klánhoz köti. Egyes sajtóértesülések szerint a Nesovic holttestét megtalálták a Belgrádhoz közeli autópálya mellett, gyilkosai felgyújtották a holttestet.

Nem hivatalos információk alapján Aleksandar Nesovicot Sasa Vukovic ölhette meg a kávézóban. Ezen információk szerint Vukovicot a volt rendőrfőnök hívhatta a helyszínre azzal a céllal, hogy kibékítse az áldozattal, mivel korábban vitába keveredtek. A békítés helyett azonban újabb vita tört ki, amelynek során a tanúk szerint Sasa Vukovic fegyvert rántott, majd több lövéssel megölte Aleksandar Nesovicot.

A gyanú szerint ezt követően a volt rendőrfőnök háromfős védelmének két tagja az elkövetővel együtt elszállította a holttestet, míg a volt rendőrfőnök egy másik rendőr társaságában a kávézóban maradt, hogy eltüntesse a nyomokat és törölje a biztonsági kamerák felvételeit.

Aleksandar Vucic szerb elnök is megszólalt szombaton az üggyel kapcsolatban, és közölte, nem találták meg Aleksandar Nesovic holttestét. Azt viszont megerősítette, hogy a kávézóban láthatóan mindenütt vér volt, a modern technológiának köszönhetően már nem lehet könnyen eltüntetni a nyomokat.

Az elnök szerint az állami szervek professzionálisan és felelősségteljesen jártak el az ügyben, anélkül, hogy engedtek volna a politikai vagy személyes nyomásgyakorlásnak.

Dragan Vasiljevic országos rendőrfőkapitány közölte: a rendőrség teljes kapacitásával az ügy felderítésén dolgozik. Hozzátette: a gyilkosság körülményeit vizsgáló nyomozás keretében eddig tíz embert állítottak elő, köztük négy rendőrt.

Az ellenzék Ivica Dacic belügyminiszter és Dragan Vasiljevic országos rendőrfőkapitány lemondását, illetve leváltását követeli, mert szerintük az ügy intézményi és politikai felelősségre vonást tesz szükségessé.

(MTI)