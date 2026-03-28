Külföld :: 2026. március 28. 13:48 ::

Libanonban lövöldözés közben lett bibis két izraeli erkölcsös

Az izraeli hadsereg szóvivője szombaton két súlyos incidensről számolt be Dél-Libanonból, melyekben egy páncéltörő rakéta egy tisztet súlyosan, egy másikat közepesen megsebesített.

A tájékoztatás szerint egy másik, szintén éjszaka történt incidensben egy tiszt súlyosan, hat katona pedig közepesen sebesült meg rakétatűzben.

Az izraeli hadsereg arról is beszámolt, hogy végzett a libanoni Hezbollah kommunikációs egységének két magas rangú parancsnokával. A közlés szerin Ajjúb Husszein Jakúb és Jászir Mohammed Mubárak volt a felelős a mozgalmon belüli kommunikáció biztosításáért, valamint a kommunikációs rendszerek felügyeletéért.

A hadsereg úgy tudja, Jákúb korábban a Hezbollah rakétatámadásokért felelős osztagában szolgált, így több, Izrael elleni támadásért volt felelős.

(MTI)