Külföld :: 2026. április 11. 20:45 ::

Washington: amerikai hadihajók haladtak át a Hormuzi-szoroson - Teherán szerint egyetlen amerikai hajó sem haladt át

A háború kezdete óta először haladt át több amerikai hadihajó a Hormuzi-szoroson, írja az Axios védelmi minisztériumi forrásokra hivatkozva, melyet a 24 szemlézett.

A lap szerint a lépést nem egyeztették Iránnal, és az volt a célja, hogy megnyugtassa a kereskedelmi hajókat arról, hogy áthaladhatnak a szoroson. Eközben béketárgyalások kezdődtek Pakisztánban, amelyeket JD Vance alelnök vezet.

Az amerikai hajók keletről nyugatra haladtak át a szoroson, majd visszatértek nyugatról keletre. A tűzszüneti megállapodás bejelentése után kevés hajó merte megkockáztatni, hogy áthalad a szoroson, az amerikaiak szerint azért, mert Irán fenyegette őket.

Szombat reggel három olajat szállító szupertanker is áthaladt, ami jel volt arra nézve, hogy visszatérhet a normalitás a szorosban, amelyen a világ olajának jelentős része áthalad. Donald Trump elnök szerint egyébként az irániak nem fenyegették a hajókat, azok attól féltek, hogy nekiütköznek egy tengeri aknának.

Frissítés: Teherán szerint egyetlen amerikai hajó sem haladt át a Hormuzi-szoroson

Az amerikai erők 28 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg, és megkezdik a Hormuzi-szoros megtisztítását - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, azt követően, hogy az Egyesült Államok és Irán küldöttsége Iszlámábádban tárgyalásokat folytatott a konfliktus lezárásáról.

"Most kezdjük meg a Hormuzi-szoros megtisztítását, a világ minden országa számára tett szívességként" - írta Trump, hozzátéve, hogy az amerikai erők 28 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg.

A NourNews iráni hírügynökség hamisnak nevezte az amerikai elnök bejelentését. Az egymásnak ellentmondó jelentések közepette az iráni állami televízió azt közölte, hogy egyetlen amerikai hajó sem haladt át a Hormuzi-szoroson, amely kulcsfontosságú a globális energiaellátás szempontjából, és amelyet Teherán gyakorlatilag lezárt. Trump ugyanakkor azt mondta, hogy újra megnyitja a szorost.

A Hormuzi-szoros helyzete központi kérdés volt az iszlámábádi tárgyalásokon, amelyek az első közvetlen amerikai-iráni egyeztetések több mint egy évtizede, és a legmagasabb szintű megbeszélések az 1979-es iszlám forradalom óta.

Az amerikai küldöttség tagjai J.D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump elnök veje. A delegáció szombaton érkezett, és egy pakisztáni forrás szerint kétórás megbeszélést folytatott az iráni küldöttséggel, amelynek tagja Baker Kalibaf parlamenti elnök és Abbász Aragcsi külügyminiszter, majd szünetet tartottak.

Az iráni delegáció pénteken érkezett Iszlámábádba. Tagjai fekete ruhát viseltek a teheráni robbantásban megölt Ali Hamenei legfőbb iráni vezető és a hat hete tartó háború áldozatainak emlékére. Az iráni kormány közölte: jelképesen cipőket és táskákat vittek magukkal azoknak a diákoknak az emlékére, akik egy katonai létesítmény közelében fekvő iskola elleni amerikai bombázásban haltak meg.

A két fél álláspontja továbbra is távol áll egymástól a tisztségviselők és a médiában megjelent beszámolók szerint.

Teherán követelései között szerepel a külföldön lévő iráni vagyon felszabadítása, a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés, háborús jóvátétel fizetése, valamint a térség egészére - Libanont is beleértve - kiterjedő tűzszünet - közölte az iráni állami televízió és több tisztségviselő. Teherán tranzitdíj bevezetését is tervezi a Hormuzi-szoroson keresztül haladó kereskedelmi hajók számára.

Donald Trump célkitűzései között szerepel, hogy a Hormuzi-szorost újból nyissák meg és tegyék díjmentessé a nemzetközi hajózás számára, valamint Irán nukleáris programját úgy korlátozzák, hogy ne tudjon atomfegyvert előállítani.

"Ujjunkat a ravaszon tartva fogunk tárgyalni" - mondta Fatemeh Mohadzseráni iráni kormányszóvivő az állami televízióban. Közölte: nyitottak a tárgyalásokra, de tisztában vannak a bizalom hiányával, ezért a lehető legnagyobb óvatossággal fognak eljárni. Szombaton még egy újabb tárgyalási fordulót terveznek, a tárgyalások vasárnap is folytatódhatnak.