Külföld, Háború :: 2026. április 13. 12:50 ::

A CIA volt igazgatója úgy látja, Trumpnak teljesen elment az esze

John Brennan, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) korábbi igazgatója is csatlakozott azokhoz a követelésekhez, amelyek Donald Trumpot alkalmatlansága miatt menesztenék, azzal érvelve, hogy az Egyesült Államok alkotmányának 25. kiegészítése – amely az amerikai elnök hivatalából való kényszerű elmozdítást szabályozza – „Donald Trumpra gondolva íródott”.

John Brennan, aki Barack Obama elnöksége alatt az ügynökség vezetője volt, a The Guardian beszámolója szerint szombaton azt nyilatkozta, hogy az amerikai elnök közelmúltbeli, vehemens kijelentései az iráni civilizáció elpusztításáról és a sok ember életét fenyegető veszélyről indokolják az Ovális Irodából való eltávolítását.

– Ez a személy egyértelműen elmezavarodott. (...) Azt hiszem, a 25. alkotmánykiegészítést Donald Trumpra gondolva írták – fogalmazott a CIA korábbi igazgatója. Hozzátette, hogy Trump túl nagy teher ahhoz, hogy továbbra is az Egyesült Államok hadseregének főparancsnoka lehessen, mivel hatalmas tűzerő áll rendelkezésére, beleértve az amerikai nukleáris arzenált is.

Ahogy Donald Trump fokozta agresszív retorikáját, egyre több demokrata követeli a 25. alkotmánykiegészítés alkalmazását. Az 1967-ben az amerikai alkotmányba beépített intézkedés lehetővé teszi az alelnök és a kabinet többsége számára, hogy eltávolítsa az elnököt azon az alapon, hogy nem képes ellátni hivatalának feladatait és hatásköreit.

A Fehér Ház nyomására az amerikai igazságügyi minisztérium tavaly júliusban bűnügyi vizsgálatot indított John Brennan és James Comey volt FBI-igazgatók ellen. Úgy tudni, hogy John Brennan ügyében folyamatban van a nyomozás, márciusban a képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke, Trump szövetségese, Jim Jordan azt állította, hogy a nyomozás „egyre forr”.

(Index)