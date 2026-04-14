Külföld, Háború :: 2026. április 14. 17:12 ::

Olaszország felfüggesztette az Izraellel több mint húsz éve fennálló védelmi együttműködés megújítását

A jelenlegi közel-keleti helyzetre tekintettel a római kormány úgy döntött, hogy felfüggeszti az Izraellel folytatott védelmi együttműködés automatikus megújítását - jelentette be kedden Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.

A 2005-ben hatályba lépett olasz-izraeli védelmi memorandumról van szó, amelynek érvényessége mostanáig időszakosan automatikusan megújult.

Az olasz védelmi tárcától származó információk szerint a döntést Guido Crosetto védelmi miniszter közölte izraeli kollégájával, Jiszráel Kaccal.

A memorandumot 2003-ban Párizsban írták alá, majd a római parlament 2005 júniusában ratifikálta.

A két ország közötti védelmi együttműködés többek között katonai és titkosszolgálati eszközök megosztására vonatkozik, valamint az olasz és az izraeli fegyveres erők és a védelmi ipar közös technológiai, fejlesztési és kutatási tevékenységére.

A 11 pontból álló memorandum negyedik automatikus megújítása a következő napokban lépett volna hatályba, és így az együttműködés 2031-ig fennmaradt volna.

A memorandum felfüggesztését olasz jogászok csoportja és a baloldali ellenzéki pártok szorgalmazták a Gázai övezetben, Ciszjordániában és Libanonban kialakult helyzet miatt, valamint a libanoni békefenntartásért felelős ENSZ-misszió, a többségében olasz katonák alkotta UNIFIL dél-libanoni bázisát ért izraeli támadást követően.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a helyi sajtónak nyilatkozva hangoztatta, hogy a római kormány döntése semmilyen módon nem befolyásolja az ország védelmi rendszerét.

(MTI)