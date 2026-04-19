Külföld :: 2026. április 19. 20:08 ::

Több gyermeket megölt egy fegyveres az egyesült államokbeli Louisiana államban

Több helyszínen nyolc gyermeket megölt egy fegyveres az egyesült államokbeli Louisiana állam Shreveport városában vasárnap - közölték a hatóságok.

A déli szövetségi állam texasi határhoz közel fekvő településének rendőrfőnöke azt közölte, hogy az áldozatok életkora 1 és 14 év között van.

Chris Bordelon arról is beszámolt, hogy a vasárnap kora reggeli erőszakos cselekmény hátterében családon belüli vita áll, és a halálos áldozatok közül többen az elkövető rokonai. A lövöldözésnek további sebesültjei is vannak.

A hatóság tájékoztatóján elhangzott, hogy a tettes három helyszínen nyitott tüzet az áldozatokra, majd egy lopott autóval elmenekült. A rendőrség üldözőbe vette és rálőtt, aminek következtében a férfi meghalt.

A tragikus eseménysorozat pontos részleteit egyelőre nem közölték, a hatóság képviselői összetett bűncselekményről beszéltek a több tetthely miatt.

(MTI)