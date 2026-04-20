Külföld :: 2026. április 20. 10:36 ::

Indonézia leállítja a dízelolaj importját, és bioüzemanyaggal helyettesítik

Indonézia július 1-jétől leállítja a dízelüzemanyag importját, amit pálmaolajat is tartalmazó üzemanyaggal helyettesít - jelentette be Amran Suleiman mezőgazdasági miniszter hétfőn.

A miniszter, aki szerint a lépésre az ország energiafüggetlenségének megerősítése érdekében kerül sor, megjegyezte: pálmaolajból nemcsak a dízel alternatíváját lehet előállítani, hanem benzint és etilalkoholt is.

Prabowo Subianto indonéz elnök korábban bejelentette, hogy a következő három évben fokozatosan megszűntetik az üzemanyag-importot, felgyorsítják a villamosítást, és áttérnek a megújuló energiaforrásokra, így például a hulladék növényi olajra. Ezt megelőzően az államfő tilalmat rendelt el a hulladék pálmaolaj exportjára.

(MTI)