Külföld, Anyaország :: 2026. április 22. 13:08 ::

Északmacedón ellenzék: Gruevszkinek szerb és magyar útlevele is van

Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek - aki menedékjogot kapott Magyarországon - a rendelkezésre álló információk szerint magyar és szerb útlevele is van - közölte a legnagyobb északmacedón ellenzéki párt.

A baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) kedd esti közleménye szerint "amennyiben ez az információ igaz, akkor egyértelművé vált, hogy az igazságszolgáltatás elől menekülő korábbi miniszterelnököt politikai szövetségesei, Aleksandar Vucic szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök segítették".

A közlemény szerint a Nikola Gruevszki pártjához tartozó Hrisztijan Mickoszki miniszterelnök és kormánya azért nem kezdeményezte a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet-Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) egykori elnökének kiadatását, hogy időt és védelmet biztosítson a számára. Az SDSM szerint a kormány nem akarja Nikola Gruevszkit visszavinni Észak-Macedóniába, ahol az igazságszolgáltatás előtt kellene felelnie tetteiért.

Nikola Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke. 2018-ban két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték hivatali visszaélés miatt, ám mielőtt megkezdte volna börtönbüntetését, elszökött az országból, majd Budapesten kapott menekültstátust.

Szkopje kérelmezte kiadatását, ám a magyar hatóságok ezt elutasították, azóta pedig lejárt a kiadatási kérelem, és az Interpol-körözöttek listáján sem szerepel. Távollétében több vád alapján - hivatali visszaélés, választási csalás, bűnszervezetben való részvétel és közrend elleni bűncselekményre történő felbujtás - is elítélték, amelyekért összesen tíz év börtönbüntetést kapott.

Az április 12-i országgyűlési választási győzelem utáni első nemzetközi sajtótájékoztatón Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Magyarország leendő miniszterelnöke kijelentette: felülvizsgálják Gruevszki helyzetét. Magyarország nem lesz nemzetközileg körözött bűnözők "lerakóhelye", és mi is elvárjuk a többi európai országtól, hogy ha - "ne adj' Isten - magyar bűnözők, akár politikusbűnözők" menekülnek más országba, akkor őket a nemzetközi jognak megfelelően kiadják Magyarországnak - mondta.

Hrisztijan Mickoszki északmacedón miniszterelnök erre reagálva április 14-én kijelentette, hogy a volt miniszterelnököt azonnal börtönbüntetése letöltésére küldik, ha visszatér az országba. "Mi olyan kormány vagyunk, amelyre minden törvény érvényes" - húzta alá.

2018-ban Nikola Gruevszki úgy nyilatkozott, azért menekült el hazájából, mert olyan információ jutott a tudomására, hogy a börtönben meg akarják gyilkolni. Ezt az akkori, SDSM-kormány határozottan tagadta. Álláspontjuk szerint nem volt bizonyíték arra, hogy Gruevszki politikai üldöztetésnek vagy életveszélyes fenyegetésnek lett volna kitéve, és egyetlen kormányzati intézmény sem fenyegette meg. "Ezért úgy véljük, hogy Gruevszki egyetlen célja az igazságszolgáltatás elkerülése volt" - közölte az akkori kormány.

A szervezett bűnözésért felelős macedón különleges ügyészség szerint a politikus szökését nem segítették állami szervek. Saját országából előbb Albániába, Montenegróba, majd Szerbiába, végül Magyarországra érkezett. Az érintett országok közölték, hogy amikor a volt macedón kormányfő az országuk területén tartózkodott, még nem volt ellene érvényben nemzetközi elfogatóparancs, a magyar hatóságok tájékoztatása szerint pedig "mind a magyar-szerb államhatáron történő belépéskor, mind pedig az azt megelőző határátlépések során érvényes, utazásra jogosító okmányokkal rendelkezett, továbbá a schengeni övezetbe történő beléptetése is a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt".

A magyarországi politikai menedékjog mindeddig védte Nikola Gruevszkit, az erről szóló döntést viszont felül lehet bírálni. A jelenlegi, VMRO-DPMNE vezette kormánynak nem érdeke a politikus kiadatási kérelmének megújítása, ugyanis a felmérések szerint Nikola Gruevszki még mindig nagyon népszerű Észak-Macedóniában, és a kiszabott börtönbüntetés ellenére hazatérése szakadást okozhatna a pártban.

(MTI)