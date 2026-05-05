2026. május 5. 14:21

Korlátozták a mobilinternet-hozzáférést Oroszországban

Korlátozták az orosz hatóságok több előfizető mobilinternet-hozzáférését a "náci Németország feletti" második világháborús győzelem évfordulója alkalmából május 9-én tartandó katonai parádé előtt - közölte a Kreml kedden.

A tájékoztatás szerint a korlátozásra az ukrán dróntámadások fokozott kockázata miatt van szükség.

A Reuters hírügynökség több tudósítója Moszkva különböző pontjairól arról számolt be, hogy a mobiltelefonjukon nem tudnak internetezni. Több orosz telefonszolgáltató jelezte ügyfeleinek, hogy fennakadások várhatók a mobilinternet-szolgáltatásban a következő napokban. A Yandex informatikai vállalat taxiszolgálati részlege is arra figyelmeztetett, hogy gondok lehetnek majd az online taxirendelésekkel.

Egy internetszolgáltatással kapcsolatban leadott panaszokat monitorozó szervezet arról számolt be, hogy a mobilinternet-eléréssel számos helyen gondok vannak Oroszország európai térségében, például Moszkvában és Szentpéterváron is.

(MTI nyomán)