2026. május 8. 13:45

Európai Bizottság: további erőfeszítések szükségesek a paktum teljes körű alkalmazásához

A tagállamok jelentős előrelépést tettek az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása terén, az új rendszer fő pillérei már működnek, ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség a paktum teljes körű alkalmazásához - közölte jelentésében az Európai Bizottság pénteken.

A brüsszeli közleményben az uniós bizottság emlékeztetett, a 2024 májusában elfogadott csomag átalakítja az EU migrációs és menekültügyi keretét, és közös keretet biztosít a külső határok erősebb védelmével, "tisztességes és szigorú" menekültügyi szabályokkal, valamint a szolidaritás és a felelősségvállalás közötti egyensúly megteremtésével.

A legtöbb tagállam jó úton halad afelé, hogy kiigazítsa jogszabályait, kötelező előszűrési és határon folytatott eljárásokat vezessen be és megfelelő befogadási kapacitást érjen el, azonban a reformcsomag tíz, egymással összefüggő jogszabályának végrehajtásához jelentős jogi és operatív munkára van szükség - jegyezték meg.

A tagállamok előrelépést tettek a menedékjog iránti kérelemért felelős tagállamnak történő átadások feldolgozására és a szolidaritási vállalások végrehajtására vonatkozó kapacitásuk megerősítése terén is. A szolidaritási mechanizmus végrehajtása szintén jó úton halad - írták.

További erőfeszítésekre van szükség azonban a fennmaradó hiányosságok megszüntetésére, különös tekintettel a paktum működéséhez leginkább szükséges eljárásokra és infrastruktúrára, mivel a felkészültség tagállamonként eltérő. Az uniós bizottság szerint további munkára van szükség egyebek mellett az új Eurodac-rendszer, a paktumot támogató központi biometrikus adatbázis tesztelése és bevezetése terén. Több tagországban létesítményeket kell létrehozni az előszűrésre és a határon folytatott eljárásokra .

Intézkedéseket kell hozni a szökés és a továbbutazás hatékony megelőzésére, valamint a szolidaritási alap működése érdekében.

"Noha a paktum 2026. június 12-i hatálybalépése fontos lépés, nem jelenti a folyamat végét. A menekültügy és a migráció kezelésére vonatkozó átfogó uniós megközelítés részeként azt követően is folytatni kell a migrációs és menekültügyi paktum működőképessé tételére irányuló erőfeszítéseket" - fogalmaztak.

Az Európai Bizottság és ügynökségei támogatják a tagállamokat az új keret végrehajtásában - tette hozzá közleményében az uniós bizottság.

(MTI)