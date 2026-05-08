Kína javára végzett kémkedésben találták bűnösnek a brit határrendészeti hatóság egyik tagját

Kína javára végzett kémkedésben mondta ki bűnösnek a londoni központi büntetőbíróság esküdtszéke a brit határrendészeti hatóság (Border Force) egyik tagját, aki korábban a brit fegyveres erőknél és a londoni rendőrségnél is szolgált.

A vád szerint a 38 éves Chi Leung Peter Wai - akinek brit és hongkongi útlevele is van - 2020-ban kezdett dolgozni a londoni Heathrow repülőtér határrendészeti osztályán, és ebben a beosztásában közvetlen hozzáférése volt a Nagy-Britanniában tartózkodó külföldiek adatait tartalmazó brit belügyminisztériumi nyilvántartáshoz.

Az ügyészség szerint Wai anyagi juttatás ellenében adatokat keresett ki ebből az adatbázisból kínai megbízói számára azokról a hongkongiakról, akik részt vettek a demokrácia védelmében rendezett megmozdulásokban, és a kínai hatósági megtorlás elől Nagy-Britanniába menekültek.

A tárgyaláson elhangzott, hogy Wai korábban is szolgáltatott ki adatokat Kínának Nagy-Britanniában élő hongkongi ellenzékiekről, akiket jelentéseiben csótányokként emlegetett.

Wai és a kínai hatóságok között egy másik brit-hongkongi kettős állampolgár, a 65 éves Chung Biu Bill Yuen volt az összekötő; a londoni bíróság esküdtszéke őt is bűnösnek mondta ki a kínai hírszerzés számára végezett tevékenység vádjában.

Wainak rendkívül mély belső ismeretanyaga volt a brit fegyveres erőkről és a rendőrségről, miután nyolc évig szolgált a brit királyi haditengerészet, majd a tengerészgyalogság kötelékében, 2015-től 2019-ig pedig a Scotland Yard nyomozója volt.

Haditengerészeti szolgálata idején Wai a vádirat szerint bevonta a hongkongi ellenzékiekről végzett adatgyűjtési munkába egyik katonatársát, Matthew Trickettet is.

Trickettet - aki a londoni belügyminisztérium bevándorlási részlegén dolgozott, és korábban hat évig a brit királyi tengerészgyalogság katonája volt - két évvel ezelőtt holtan találták a Londontól nyugatra fekvő Maidenhead város egyik parkjában.

Matthew Trickett a hatósági vizsgálat szerint valószínűsíthetően öngyilkosságot követett el, miután ellene is vádat emeltek a kínai irányítású hongkongi hírszerzés javára végzett kémkedés címén.

A vád szerint a volt tengerészgyalogos szintén Nagy-Britanniában élő hongkongi ellenzéki aktivistákról gyűjtött információkat Kína számára.

A csütörtökön bűnösnek nyilvánított két másik vádlott ügyében a londoni bíróság a jövő héten jelöli ki az ítélethirdetés időpontját.

