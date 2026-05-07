Bűnügyi felügyeletet indítványozott az ügyészség az MNV egykori főigazgatójával szemben

Bűnügyi felügyeletet indítványozott az ügyészség a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt főigazgatójával szemben egy két és fél milliárd forint összegű hűtlen kezelés gyanúja miatt - közölte a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője az MTI-vel csütörtökön.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió 150 ezer euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, majd arról másnap reggel 8 óráig egyhangú döntést hoztak, holott a társaság nem is nyújthatott volna kölcsönt vagyongazdálkodási stratégiája alapján - írta Kövecs Máté.

A kölcsönszerződés megkötése előtt sem a kölcsönvevő cég, sem a projektet megvalósító - a kérelemben meg sem nevezett - társaság esetében nem végeztek hitelképességi vizsgálatot, kockázatelemzést vagy fedezetértékelést.

A szerződés ugyan tartalmazott biztosítékokat, azonban az igazgatóság úgy döntött az előterjesztésről, hogy a biztosítékként megjelölt szerződés és felhatalmazó levél még nem készült el. Hatályba lépéséhez a biztosítékok rendelkezésre állása sem volt feltétel.

Az ügyészség szerint az egykori főigazgató adott utasítást a kölcsönszerződés és az arról szóló előterjesztés elkészítésére, azok tartalmát pedig ő hagyta jóvá.

A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai cégnek nyújtották egy naperőmű-beruházás finanszírozására. A beruházás azonban nem valósult meg, a román céget pedig - amely az első két évben esedékes kamatokon kívül más törlesztést nem teljesített - később felszámolták. Az okozott vagyoni hátrány meghaladja a két és fél milliárd forintot.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda korábban már öt gyanúsítottat - az igazgatóság három tagját, a cég cégvezetőjét és a kölcsönt igénylő társaság ügyvezetőjét - hallgatott ki az ügyben.

A társaság által bejelentett polgári jogi igény biztosítására a nyomozási bíró múlt hónapban 27 ingatlan esetében rendelt el zár alá vételt a gyanúsítottak tulajdoni hányadára vagy haszonélvezeti jogára. A végzés még nem végleges.

A nyomozó hatóság csütörtökön elfogta és őrizetbe vette az egykori főigazgatót, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

Az ügyészség a gyanúsított szökésének és elrejtőzésének veszélye miatt indítványozta a bűnügyi felügyelet elrendelését, valamint azt, hogy a bíróság a magatartási szabályok betartását nyomkövető technikai eszközzel ellenőrizze. Az indítványról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt.