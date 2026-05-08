2026. május 8. 10:02

Utolsó pillanatos kormányhatározat született a Fradi kapcsán

A Ferencvárosi TC kérheti az "állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését" a Magyar Közlönyben csütörtök éjszaka megjelent kormányhatározat szerint.

A 1136/2026. számú, egyes költségvetési kérdésekről szóló határozat harmadik pontja kimondja: a kormány, "felkéri a honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét."

Az indoklás szerint - amely az első két pontban szerepel - kormány elismeri, hogy "a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén", valamint megállapítja, hogy "az elmúlt évek gazdasági kihívásai, ideértve a koronavírus világjárványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket".

(MTI)