Háború :: 2026. május 7. 19:00 ::

Péntek nulla órától tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium

Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.

A tárca szerint a nevezett időszakban az orosz hadsereg összes csapatcsoportosítása teljesen beszünteti a harci cselekményeket a "különleges hadművelet" övezetében. Ezzel egyidejűleg megszűnnek az orosz rakétaerők és tüzérség, a nagy hatótávolságú, tengeri és légi indítású nagy pontosságú fegyverek, valamint csapásmérő drónok támadásai az ukrán fegyveres erők állomáshelyei, valamint az Ukrajna belsejében található hadiipari és katonai célokra használt infrastruktúra-objektumok ellen.

A minisztérium felszólította az ukrán felet, hogy kövesse a példát.

"Amennyiben az ukrán fegyveres erők megsértik a fegyverszünetet a különleges hadművelet övezetében, valamint megkísérlik támadni az orosz régiók területén található településeket és objektumokat, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői megfelelő válaszlépéseket fognak tenni. Emlékeztetünk továbbá arra, hogy amennyiben a kijevi rezsim megkísérli megakadályozni a Nagy Honvédő Háború győzelmének 81. évfordulójának megünneplését Moszkvában, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői tömeges rakétatámadást mérnek Kijev központjára. Ismételten figyelmeztetjük Kijev civil lakosságát és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait annak szükségességére, hogy idejében elhagyják a várost" - állt a közleményben.

Az orosz fél idén második alkalommal hirdet ki tűzszünetet. Először az ortodox húsvét alkalmából tette ezt.

(MTI)