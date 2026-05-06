2026. május 6. 17:00

Még be sem iktatták az új kormányt, máris visszakapta Ukrajna az aranykonvoj minden pénzét és értékét

Volodimir Zelenszkij X-en közzétett szerdai bejegyzésében jelentette be, hogy az Oscsadbank márciusban lefoglalt szállítmánya maradéktalanul visszaérkezett Ukrajnába.

„Fontos állomás a Magyarországgal ápolt kapcsolatainkban” – írta az államfő, hozzátéve, hogy a pénz és a többi értéktárgy is teljes egészében ukrán területen van.

Az elnök emlékeztetett, hogy a magyar hatóságok az idei márciusban jogellenesen tartóztatták fel az Oscsadbank pénzszállítóit. Az ukrán állampolgárságú dolgozók már korábban hazatértek, most pedig a pénz, az arany és a többi értéktárgy is. Zelenszkij köszönetet mondott Magyarországnak a „konstruktív hozzáállásért és a civilizált lépésért”, valamint az ukrán tárgyalócsapatnak, amely szerinte az állam és a polgárok érdekeit védte.

An important step in relations with Hungary – today, the funds and valuables of Oschadbank that were seized by Hungarian special services in March of this year were returned. At the time, the Hungarian side unlawfully detained Ukrainian cash-in-transit officers. We brought our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2026

A NAV és a Terrorelhárítási Központ (TEK) 2026. március 5-én állított meg két páncélozott járművet Magyarországon. A szállítmányban összesen 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, a konvojjal pedig hét ukrán állampolgár utazott, köztük egy korábbi titkosszolgálati tábornok. Őket kihallgatás után kiutasították Magyarországról, az ügyben pedig pénzmosás gyanújával indult nyomozás.

Az Oschadbank a kezdetektől jogellenesnek minősítette a lefoglalást, és hivatali visszaélés, valamint terrorcselekmény gyanújával feljelentést is tett. A bank elnöke, Jurij Kacion márciusban közölte, hogy az incidens óta teljesen leállították az európai uniós készpénzszállítást – az Oscsadbank az egyetlen olyan ukrán pénzintézet, amely erre engedéllyel rendelkezik, így a leállás az Ukrajnába irányuló teljes valutalogisztikát megakasztotta. A keresletet azóta az ukrán Nemzeti Bank fedezi saját tartalékaiból.

Áprilisban tovább éleződött a vita. A NAV egy videót hozott nyilvánosságra a pénzszállítók egyik mobiltelefonjáról, amely a hatóság szerint bizonyítékul szolgál a pénzmosási ügyben. Az Oscsadbank közleményben utasította vissza a vádakat, azt állítva, hogy a felvétel egy 2025 márciusában, Bécs közelében készült archív videó, amelynek magyar feliratába utólag illesztették be a hangfelvételen nem szereplő „korrupciós pénz” kifejezést.

(Index nyomán)