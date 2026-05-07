Háború :: 2026. május 7. 17:49 ::

Orosz védelmi tárca: Lettország felől próbálták drónok Szentpétervár környékét támadni

Lettország felől kísérelték meg drónok a polgári infrastruktúra létesítményeit támadni Szentpétervár környékén - közölte az orosz védelmi minisztérium csütörtök délután.

A tárca szerint közép-európai idő szerint körülbelül 2 óra 20 perckor az orosz légierő és a légvédelem felderítő eszközei egy hat drónból álló csoportot észleltek a lett légtérben, ahol két francia Rafale és két F-16-os vadászgépet is azonosítottak. Hajnali három óra körül a hat drón közül ötnek a jele eltűnt a kelet-lettországi Rezekne város környékén.

A hatodik drónt, miután 3 óra 41 perckor belépett az orosz légtérbe, a légvédelem lelőtte a Pszkovtól 78 kilométerre délkeletre található Lihacsovo település környékén. A lezuhant roncsok vizsgálata megállapította, hogy a lett légtérből támadó légi célpont ukrán gyártmányú An-196-os Ljutij drón volt.

Több régióból jelentettek a hatóságok csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. A moszkvai katonai tárca szerint az orosz légvédelem helyi idő szerint reggel nyolc és dél között 127 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet lőtt le 15 orosz régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester késő délután azt közölte, hogy a nap folyamán félszáz, az orosz fővárosra tartó drónt semmisítettek meg.

Luhanszkban csütörtökön egy nő életét vesztette egy lakóházat ért dróntalálat következtében. A belgorodi régióban három civil sebesült meg, közülük ketten gépjárműben.

Dmitrij Mahonyin, az ukrán Permi terület kormányzója közölte, hogy az ukrán határtól másfél ezer kilométerre található régióban ukrán drónok támadtak egy ipari üzemet, egy többlakásos házat és egy adminisztratív épületet. Utóbbi helyszínen egy férfi megsebesült.

Marija Lvova-Belova, az orosz elnöki hivatal gyermekjogi megbízottja a Vesztyi hírszolgálatnak kijelentette, hogy a "különleges hadművelet" kezdete óta 85 orosz gyermek vesztette életét, 503 pedig megsebesült. Azt mondta, hogy növekszik azon fiatalkorúak száma, akiket az ukrán fél szélsőséges tevékenységekre beszervez.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz erők a hat frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a frontokon több mint 1200 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai között sorolta fel az ukrán közlekedési infrastruktúra katonai célokra felhasznált eszközeit, valamint drónindítások helyszíneit, tíz páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 570 repülőgép típusú drónt.

(MTI)