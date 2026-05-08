2026. május 8. 14:03

Kiskorú várandós "szerelmének" félholtra verése miatt emeltek vádat egy öcsödi "férfi" ellen

Vádat emelt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy 31 éves öcsödi férfi ellen, aki életveszélyes sérüléseket okozott várandós barátnőjének - közölte a vádhatóság pénteken az MTI-vel.

A vád szerint az elkövetés óta letartóztatásban lévő öcsödi férfi 2024 tavaszán párkapcsolatot létesített az akkor 16 éves, családjából kiemelt és gyermekotthonban nevelkedő sértettel, aki néhány hónappal korábban engedély nélkül hagyta el a gyermekotthont. Közös gyermekük is született 2024 decemberében, aki később állami nevelésbe került - írták.



Bizonyos kultúrkörökben öcsödön is kapósak a fiatal "menyasszonyok" (illusztráció)

A férfi 2025. szeptember 4-én az általuk lakott öcsödi családi ház udvarán egy veszekedést követően súlyosan bántalmazta, megrugdosta és ököllel ütlegelte a fiatal lányt - közölték.

Az életveszélyes sérüléseket elszenvedő sértettet kórházba szállítás után megműtötték. Kiderült, hogy a lány várandós volt, azonban a bántalmazás következtében elvetélt.

Az ügyészség a vádiratában 7 év fegyházbüntetés és 7 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza a vádlottal szemben. Az ügyben a Szolnoki Törvényszék hoz döntést - írták.