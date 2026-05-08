Tudomány és technika :: 2026. május 8. 10:39 ::

Darázsfajt neveztek el a százéves David Attenborough-ról

Darázsfajt neveztek el Sir David Attenborough-ról, aki pénteken ünnepli századik születésnapját - jelentette be a londoni Természettudományi Múzeum (NHM).

A népszerű brit természettudósról és íróról, az ismeretterjesztő televíziózás megújítójáról korábban már mások mellett vadvirágot, pillangót, szöcskét, dinoszauruszt és gyíkot is elneveztek.

Az NHM a közlemény szerint a Chilében, a patagóniai tavak környékén őshonos rovarnak adta az Attenboroughnculus tau nevet a tudós előtt tisztelegve, és elismerve azt a munkát, "amelyet a természet csodáinak és szépségeinek bemutatásáért, valamint tudósok generációinak ösztönzése érdekében" végzett, hogy természettudományos pályára lépjenek.

A faj egy példányát 1984-ben gyűjtötték be a chilei Valdivia tartományban, és csak véletlenül bukkantak rá négy évtizeddel később az elraktározott leletek között. A faj a fürkészdarazsak (ichneumonidae) néven ismert parazita darazsak csoportjába tartozik, amelyek az egész világon megtalálhatók. A rovar 3,5 mm hosszú, és nevében a tau szó a potrohán látható, feltűnő T alakú mintázatra utal.

A múzeum rovargyűjteményének főkurátora, Gavin Broad elmondta, hogy rá is, mint olyan sokakra, óriási hatással volt Attenborough munkásága. Felidézte, hogy öt-hat évesen kapta meg a tudós Élet a Földön című könyvét, amelyben a taxonómusokról - az élőlények rendszertani besorolásával foglalkozó tudósokról - is írt, és ennek köszönhetően lépett erre a pályára.

(MTI)