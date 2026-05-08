Háború :: 2026. május 8. 11:08 ::

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet: 1500 hajó rekedt a Perzsa-öbölben

Mintegy 1500 hajó és legénysége rekedt a Perzsa-öbölben az Irán által a Hormuzi-szorosban bevezetett blokád miatt - közölte csütörtökön Panamában a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára, az ENSZ tengeri biztonságért felelős ügynökségének vezetője.

"Mostanáig mintegy 20 ezer főnyi legénység és mintegy 1500 hajó rekedt ott" - mondta Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára az Amerikai Tengeri Konferencia megnyitóján a panamai fővárosban.

"Ezek ártatlan emberek, akik nap mint nap a többi ország javát szolgáló munkát végeznek", és "olyan geopolitikai helyzetek csapdáiba esnek, amelyekhez semmi közük nincs" - tette hozzá az eseményen, amelyen a hajózási ágazat vezetői és nemzetközi szervezetei gyűltek össze.

A főtitkár a sajtó képviselőinek elmondta, hogy a hajók ellen elkövetett mintegy harminc támadásban 10 tengerész életét is vesztette.

Teherán a világ szénhidrogén-kereskedelme szempontjából stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárását a február 28-án kezdődött háború óta tartja fenn, amely több ezer halálos áldozatot követelt, főként Iránban és Libanonban, és megrázta a világgazdaságot.

Washington ugyanakkor fenntartja az iráni kikötők elleni blokádját, amelyet április 13-án, a fegyverszünet hatálybalépését követően öt nappal vezetett be.

Arsenio Dominguez egy humanitárius folyosó létrehozását szorgalmazta a tengerészek evakuálása érdekében, "amint a szoroson való átkelés biztonságossá válik", és megszűnnek az olyan veszélyek, mint a lehetséges aknák jelenléte vagy a támadások kockázata.

Ugyanakkor arra kérte a hajótulajdonosokat: ne küldjenek hajókat a Perzsa-öbölbe, hogy ne növeljék a halott tengerészek számát és a gazdasági veszteségeket.

Az IMO nyilatkozatai után az iráni katonai vezetés csütörtökről péntekre virradó éjjel az állami televízió által közzétett közleményben azzal vádolta meg az amerikai hadsereget, hogy megsértette a hatályos fegyverszünetet azzal, hogy hajókat támadott meg a Hormuzi-szoros közelében.

(MTI)