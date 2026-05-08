Anyaország :: 2026. május 8. 12:30 ::

Milyen árak voltak a majálison, mi várható a fesztiválokon?

Novák Előd a Facebook-oldalán idézte fel sokak kérdését, amelyet az alábbiak szerint meg is válaszolt:

Az inflációval, az idei fesztiválárakkal megint a majálison (mint az év első efféle nagy rendezvényén) szembesültek az emberek, s akik nem járnak ilyesmi (bár jellemzően belépődíjas) eseményekre, azok jellemzően minden évben megrökönyödnek főleg a vendéglátósok árain.

Örülök, hogy a magyar kézműveseket, iparművészeket tudtuk támogatni a számukra szokásosan ingyenes kitelepülési lehetőséggel a majálisunkkal összeforrt Hazai Vásáron. Köszönjük minden vásárlónak is, akik ezeket választották az ázsiai dömpingtermékek helyett.

Ami pedig a magyar vendéglátósokat illeti, örülünk, hogy nem vendégmunkásokkal dolgoznak, még ha ez az áraikat növeli is. De a Mi Hazánk majálisán:

1.: nincs belépődíj, sőt minden gyerekprogram is ingyenes,

2.: más rendezvényekkel szemben bármilyen élelmiszert be lehet vinni,

3.: az első ezer részvevőt rétessel ajándékozzuk meg,

4.: ivókutakat, csapvizet biztosítunk több helyen,

5.: többféle és számos vendéglátóhelyet biztosítunk, hogy ne alakuljon ki monopolhelyzethez közelítő helyzet sem,

6.: a környező épületekben nyitva tartó árusoknál is lehet vásárolni,

7.: a rendezvényen nincs kötelező fogyasztás.

A vendéglátósoknak amúgy egy napra kitelepülni mindig fáradságosabb, költségesebb, nagyobb kockázata van a maradékokkal is. A rendezvények bizonytalanok az időjárás, illetve néhol a szervezési hiányosságok miatti létszámhiányból kifolyólag. (Pl. 10 rendezvényből 3-ban az időjárási anomáliák „közbeszólnak”, 3-ban rossz a szervezés, és csak 4-ben jó rendezvény, ezen a 4-en kell a többi költséget is kompenzálni.)