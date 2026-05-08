Novák Előd a Facebook-oldalán idézte fel sokak kérdését, amelyet az alábbiak szerint meg is válaszolt:
Az inflációval, az idei fesztiválárakkal megint a majálison (mint az év első efféle nagy rendezvényén) szembesültek az emberek, s akik nem járnak ilyesmi (bár jellemzően belépődíjas) eseményekre, azok jellemzően minden évben megrökönyödnek főleg a vendéglátósok árain.
Örülök, hogy a magyar kézműveseket, iparművészeket tudtuk támogatni a számukra szokásosan ingyenes kitelepülési lehetőséggel a majálisunkkal összeforrt Hazai Vásáron. Köszönjük minden vásárlónak is, akik ezeket választották az ázsiai dömpingtermékek helyett.
Ami pedig a magyar vendéglátósokat illeti, örülünk, hogy nem vendégmunkásokkal dolgoznak, még ha ez az áraikat növeli is. De a Mi Hazánk majálisán:
1.: nincs belépődíj, sőt minden gyerekprogram is ingyenes,
2.: más rendezvényekkel szemben bármilyen élelmiszert be lehet vinni,
3.: az első ezer részvevőt rétessel ajándékozzuk meg,
4.: ivókutakat, csapvizet biztosítunk több helyen,
5.: többféle és számos vendéglátóhelyet biztosítunk, hogy ne alakuljon ki monopolhelyzethez közelítő helyzet sem,
6.: a környező épületekben nyitva tartó árusoknál is lehet vásárolni,
7.: a rendezvényen nincs kötelező fogyasztás.
A vendéglátósoknak amúgy egy napra kitelepülni mindig fáradságosabb, költségesebb, nagyobb kockázata van a maradékokkal is. A rendezvények bizonytalanok az időjárás, illetve néhol a szervezési hiányosságok miatti létszámhiányból kifolyólag. (Pl. 10 rendezvényből 3-ban az időjárási anomáliák „közbeszólnak”, 3-ban rossz a szervezés, és csak 4-ben jó rendezvény, ezen a 4-en kell a többi költséget is kompenzálni.)
1.: nincs belépődíj, sőt minden gyerekprogram is ingyenes,
2.: más rendezvényekkel szemben bármilyen élelmiszert be lehet vinni,
3.: az első ezer részvevőt rétessel ajándékozzuk meg,
4.: ivókutakat, csapvizet biztosítunk több helyen,
5.: többféle és számos vendéglátóhelyet biztosítunk, hogy ne alakuljon ki monopolhelyzethez közelítő helyzet sem,
6.: a környező épületekben nyitva tartó árusoknál is lehet vásárolni,
7.: a rendezvényen nincs kötelező fogyasztás.
A vendéglátósoknak amúgy egy napra kitelepülni mindig fáradságosabb, költségesebb, nagyobb kockázata van a maradékokkal is. A rendezvények bizonytalanok az időjárás, illetve néhol a szervezési hiányosságok miatti létszámhiányból kifolyólag. (Pl. 10 rendezvényből 3-ban az időjárási anomáliák „közbeszólnak”, 3-ban rossz a szervezés, és csak 4-ben jó rendezvény, ezen a 4-en kell a többi költséget is kompenzálni.)
A fesztiválokon nemigen olcsóbbak a vendéglátósok, csak az idei drágább árakkal itt találkoznak először a részvevők, s nem pl. a Balatonon. A majálisunkon egy lángos 2000 forint volt, egy sajtos-tejfölös 3000 (tavaly ugyanitt 2000 és 2800 Ft voltak ugyanezek). Aki tud bármit olcsóbban legalább ugyanilyen minőségben, ugyanilyen megbízhatóan szolgáltatni, azt várjuk jövőre a majálisunkra, ezután is a rendezveny@mihazank.hu címen jelentkezve. A tömegről gondoskodunk!