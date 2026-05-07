2026. május 7. 20:03

MNB-botrány: iratokat foglalt le az ügyészség az Állami Számvevőszéknél

Csütörtökön ügyészségi nyomozók jelentek meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületében a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő eljárással összefüggésben – értesült a 24.hu.

A lap információját megerősítette a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), amely külön nyomozócsoportot állított fel az MNB-s vagyon felderítése és visszaszerzése érdekében azután, hogy nemrég átvette a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodától.

A KNYF közölte:

A Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség a mai napon eljárási cselekményeket végzett. Az Állami Számvevőszéknél történő kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadása céljából történt.

Kiemelték, hogy nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélyére, arról van szó, hogy a büntetőeljárási törvény az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadására kizárólag ezt a jogintézményt ismeri. Magyarán: az ÁSZ esetében fel sem merül, hogy bárki érintett volna az ügyben, amit vizsgálni kellene.

Ez azért magától értetődő, mert épp az ÁSZ feljelentése alapján rendelt el nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tavaly február 10-én az MNB-t érintő több százmilliárdos vagyonvesztés gyanújával járó ügyben. A lépés inkább azért meglepő, mert ezek szerint a több mint egy évvel ezelőtt elrendelt eljárásban a nyomozók feltehetően még nem vizsgálták az állami szerv dokumentumait, miközben az ÁSZ-jelentés az alapja a nyomozásnak.

A KNYF megismételte azt is, hogy továbbra sincs gyanúsítottja az ügynek.

Az MNB-ügy nagy botrányt kavart a választás előtt is. A közelmúltban a Matolcsy család állítólag konténerekben szállította Dubajba az értékes vagyontárgyait, sportautóit, a hatóságok ezt sem akadályozták meg, dacára, hogy több mint egy éve nyomozás zajlik az eltűnt több százmilliárdos jegybanki alapítványi vagyon miatt.

Az MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa (PADME) köré szerveződött hálózatnál az ÁSZ szerint százmilliárdos nagyságrendű, közpénzeket érintő vagyonvesztés történhetett akkor, amikor a jegybankot Matolcsy György vezette. Az MNB-elnök, valamint fia, Matolcsy Ádám és üzleti köre felelősségét már a Fideszben is kezdték pedzegetni, több politikus nekik rótta fel a választási vereséget.

Matolcsy György nemrég közleményben reagált a vádakra, és közölte, ha bármely hatóság vizsgálni kívánná az MNB 2013 és 2025 közötti munkáját, ahhoz fenntartások nélkül, teljes körűen hozzájárul. A volt jegybankelnök öt pontban foglalta össze álláspontját, melynek lényege, hogy szerinte az alapítványi vagyon nem tűnt el, az érték megvan, csak csalóka a tőzsdei értéke, ez a befektetés ugyanis hosszú távú küldetés.

A luxus életmódjáról is ismert Matolcsy Ádám szintén reagált a vádakra már a választás után. Ő azt közölte, hogy nem politikusok vagy újságírók feladata eldönteni, kit és miért kell felelősségre vonni, a bevételei legális és átlátható tevékenységekből származnak.

Azt is elmondta, hogy évek óta rendelkezik tartózkodási engedéllyel az Egyesült Arab Emírségekben „munkájából adódóan”, bútoripari vállalkozást üzemeltet, amelynek közel-keleti megrendelői is vannak. Ő is elmondta, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, amennyiben az új magyar kormány ígéretéhez híven kérni fogja a kiadatását (amit megnehezíthet, hogy az Emírségeknek nincs kiadatási egyezménye Magyarországgal). Matolcsy Ádám egyébként tagadta, hogy vagyonát Dubajba menekítette volna.