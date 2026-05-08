BRFK: "balesetszerű esés" okozhatta Dudás Miklós halálát

A nyomozás adatai szerint nem gyilkosság áldozata lett az az ismert sportoló, akit január 5-én holtan találtak a budapesti lakásában, hanem baleset okozhatta a halálát - jelentette be a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője, a vizsgálat lezárását követő pénteki sajtótájékoztatón, Budapesten.

Csécsi Soma a sajtótájékoztatón nem nevezte meg az érintettet, ám a korábbi sajtóhírek szerint Dudás Miklós világbajnok kajakozó ügyében indult korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomozás.

A referens úgy fogalmazott: "a nyomozás - az igazságügyi orvosi és toxikológiai szakvéleményre is figyelemmel, azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság a nyomozást 2026 május 6-án lezárta."

A szóvivő felidézte: 2026 január 5-én érkezett bejelentés a BRFK-ra, hogy egy ismert sportoló napok óta nem elérhető, ezért a rendőrök feltörték a lakását, ahol a férfit holtan találták.

A helyszíni szemlén idegenkezűségre utaló nyomokat nem találtak, azonban a boncolás alkalmával a testen sérüléseket találtak. Ezekről egyértelműen nem volt megállapítható, hogy baleset, vagy bántalmazás következtében keletkeztek. Ezért a BRFK nyomozást rendelt el halált okozó testi sértés gyanúja miatt.

A nyomozati cselekmények, a tanúkihallgatások, a cellainformációk ellenőrzése, a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése, illetve a szakértői jelentések alapján nem találtak arra utaló körülményt vagy tényt, hogy a férfit meggyilkolták volna. Azt állapították meg, hogy a férfi halálát baleset okozhatta - ismertette Csécsi Soma.

(MTI)

