Külföld, Háború :: 2026. május 7. 18:18 ::

Netanjahu még az emírségekben is a hűségesküt követeli az amúgy is folyamatos Izrael elleni iráni támadásról hazudozó osztrák kancellártól

Ausztria Izrael mellett áll, "amelyet Irán évtizedek óta fenyeget és támad" - jelentette ki csütörtökön Christian Stocker, Ausztria néppárti kancellárja az Egyesült Arab Emírségekben tett látogatása alkalmával újságíróknak nyilatkozva, miután ott telefonhívást kapott izraeli hivatali partnerétől.

Stocker megjegyezte, hogy Benjámin Netanjahu telefonhívása váratlan volt, de összefügg az ő emírségekbeli látogatásával.

Ausztria egyetért Izraellel abban, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez, a hozzájuk szükséges hasadóanyagokhoz, és hagyományos rakétából is lehetőleg kevés legyen neki - mondta. Izraelnek "magától értetődően megvan a joga az önvédelemhez, és ezt talán még valamivel tágabban is értelmezem, mint mások" - hangoztatta.

Beszélgetésük során a miniszterelnök ismét meghívta Izraelbe, és ő hamarosan, lehetőleg még a nyár előtt sor kerít erre az útra - mondta.

Netanjahu felhívta a figyelmét arra, hogy milyen nagy jelentősége van az Egyesült Államok, Izrael és az Egyesült Arab Emírségek alkotta tengely erejének a térségben. Stocker szerint ugyanezt emelte ki az emírségek elnöke is, akivel a nap folyamán munkamegbeszélést tartott. Mint mondta, noha Mohamed bin Zájid Ál Nahajan 50 százalék fölöttire becsüli az iráni konfliktus diplomáciai rendezésének lehetőségét, az így is nagyon elmarad a kívánatos 100 százaléktól.

(MTI nyomán)