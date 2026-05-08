Háború :: 2026. május 8. 08:48 ::

Washington Post: az iráni mobil rakétaindító állások háromnegyede épségben maradt, hónapokig képesek ellenállni

Az amerikai hírszerzés értékelése szerint Irán a korábban közöltnél több épségben maradt fegyverzettel rendelkezik, és akár még hónapokig képes lehet ellenállni az amerikai blokádnak - írta a Washington Post csütörtökön.

A napilap a Központi Hírszerző Ügynökség egy belső jelentésére és egy kormányzati tisztségviselőre hivatkozva írta azt, hogy amerikai feltételezés szerint Irán mobil rakétaindító állásainak mintegy háromnegyede épségben maradt, valamint a konfliktus kezdete előtti rakétakészletének 70 százalékával is rendelkezik még, miután hozzáférhetővé tették a támadást elszenvedett földalatti raktárakat.

(MTI)