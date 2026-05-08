Anyaország, Videók :: 2026. május 8. 12:49 ::

Toroczkai: a végrehajtási rendszer teljes átalakítását követeljük!

A rendszer nonprofittá átalakítása az első és legfontosabb mi hazánkos javaslat - hangzott el a párt elnökének alább megtekinthető sajtótájékoztatóján.

Frissítés: MTI-összefoglaló

A végrehajtások rendszerének újraszabályozását kezdeményezi a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Toroczkai László pártelnök, frakcióvezető.

A politikus közlése szerint az új Országgyűlés szombati megalakulása után azonnal benyújtják hét törvényjavaslatból álló csomagjukat, amely foglalkozna az egykori devizahitelesek kártalanításával is.

Javaslataik legfőbb elemeként említette, hogy nonprofittá tennék és a bíróságok vagy az adóhatóság alá rendelnék a végrehajtási rendszert, így szabva gátat a most még évi sok százmilliós hasznot termelő irodák profitéhségének és a visszaéléseket, törvénytelenségeket elkövető "végrehajtó-maffiának".

Toroczkai László jelezte: azokat a javaslataikat viszik ismét a törvényhozás elé, amelyeket korábban nem volt hajlandó napirendre venni vagy éppen leszavazott "a fideszes kétharmad".

A Tisza Párt és Magyar Péter a kampány során végig, szinte szó szerint, elmondta azokat a kezdeményezéseket, amelyek a Mi Hazánk Mozgalomtól erednek - fogalmazott.

Kérdésre válaszolva Toroczkai László azt közölte: az egykor devizahitelt felvevők esetében teljes kártalanítást javasolnak, vagyis azt, hogy mindenki kapja vissza a megfizetett tőketartozáson felül lerótt összeget.

Hangsúlyozta: álláspontjuk szerint a bankároknak vagy a végrehajtóknak kell visszafizetniük a jogtalanul beszedett összeget.

Címlapkép: Schadl György, a végrehajtók volt vezetője a bíróságon (fotó: Szollár Zsófi / Index)