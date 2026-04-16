2026. április 16. 18:13

Közlekedési balesetben elhunyt Alex Manninger osztrák válogatott kapus

Közlekedési balesetben 48 éves korában elhunyt Alex Manninger 33-szoros osztrák válogatott kapus, aki pályafutása során többek között az Arsenalban, a Juventusban és rövid ideig a Liverpoolban is futballozott.

Az ex-labdarúgó haláláról nevelőklubja, a Salzburg számolt be csütörtökön. Osztrák sajtóértesülések szerint Manninger autójába vonat hajtott egy sorompó nélküli vasúti átjáróban.

A kapus 1997-ben a Grazer AK-ból igazolt az Arsenalba, ahol 64 tétmérkőzésen lépett pályára, Premier League-et is nyert az együttessel, de David Seaman és Richard Wright mögött nem tudta beverekedni magát állandó kezdővé az észak-londoniaknál.

A Salzburg mellett az Arsenal is részvétet nyilvánított és megemlékezett Manningerről, aki Londonból az Espanyolba igazolt, de megfordult a Bolognában, a Torinóban, a Sienában és a Juventusban is. Karrierje végén az Augsburgban játszott, majd 2016 nyarán aláírt a Liverpoolnál, hogy fenntartsa edzettségét, de a Vörösöknél tétmeccsen már nem kapott lehetőséget, s végül 2017 májusában befejezte profi pályafutását.

"Alexander Manninger kivételes nagykövete volt az osztrák labdarúgásnak a pályán és azon kívül is. Nemzetközi karrierjével mércét állított fel, és számos fiatal kapust inspirált. Profizmusa, nyugalma és megbízhatósága miatt fontos tagja volt minden csapatának és a válogatottnak is. Eredményei a legnagyobb tiszteletet érdemlik, és soha nem feledkezünk meg róla" - nyilatkozta Peter Schöttel, az osztrák sportági szövetség sportigazgatója.

(MTI)