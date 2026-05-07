Anyaország :: 2026. május 7. 13:36 ::

Ahogy az várható volt, elutasította a Mi Hazánk óvását a választás kapcsán a Kúria

Ígéretünkhöz híven, a Meta beavatkozása és politikai diszkriminációja, cenzúrája miatt megóvtuk a választások eredményét, és kértük a Kúriát, hogy a Nemzeti Választási Bizottság eredményt megállapító, 423/2026 számú határozatát vizsgálja felül. A Kúria döntött, és elutasította a kérésünket arra hivatkozva, hogy a "választás országos listás eredményét megállapító NVB határozattal szemben nem vezethet eredményre az a bírósági felülvizsgálati kérelem, amely nem az eredmény megállapításával kapcsolatos eljárás, hanem a választási kampány jogszerűségét vitatja" - írja X-oldalán a párt elnöke.

Toroczkai hozzáteszi: a Kúria azonban leírta, amit a mi jogászaink is helyesen érzékeltek, hogy "a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályon nem csupán a Ve. anyagi és eljárási szabályait, hanem általánosabb értelemben az Alaptörvényben meghatározott alapjogi rendelkezéseket is érteni kell". Ez sérülhetett a Meta beavatkozásával, de ezt ebben az eljárásban a Kúria nem vizsgálhatta, az indoklás szerint ezzel az Alkotmánybírósághoz kellene fordulnunk. A további lépésekről jogászokkal egyeztetünk.