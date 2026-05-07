Külföld, LMBTQP+ :: 2026. május 7. 14:04 ::

94 éves pedofilt is fogtak Lengyelországban

Több mint száz embert vettek őrizetbe gyermekpornográf anyagok internetes terjesztésének gyanújával a Hellfire kódnevű lengyelországi művelet keretében - közölte csütörtökön a lengyel rendőrség.

A hatóság honlapján közzétett tájékoztatás szerint az utóbbi évek során ez már a nyolcadik ilyen művelet volt. Két héten át folyt országszerte a Kiberbűnözés Elleni Központi Hivatal (CBZC) közel 500 tisztviselője és a katonai rendészet bevetésével. A művelet nagyságrendje "rávilágít a tettesek ijesztő profiljára: a szakmai pozíciójukkal visszaélőktől kezdve azokig, akik éveken át otthonuk biztonságában cselekedtek" - áll a közleményben.

A razzia során 123 embert vettek őrizetbe, közülük 47-en előzetes letartóztatásba kerültek, 95-öt tiltott tartalmak előállításával, birtoklásával és megosztásával gyanúsítottak meg. Összesen 175 házkutatást tartottak, melyek során 1500 adattároló eszközt foglaltak le, és az interneten 330 ezer fájlt töröltek. Azonosítottak mesterséges intelligencia felhasználásával generált anyagokat is.

Marcin Zagórski, a CBZC szóvivője a PAP lengyel hírügynökségnek elmondta: a legfiatalabb őrizetbe vett személy 19, a legidősebb 94 éves volt.

A CBZC korábbi műveletei során összesen közel 6 és fél ezer házkutatást tartottak, melyek során több mint két és fél millió törvénytelen tartalmú fájlt foglaltak le. Összesen 477 embert gyanúsítottak meg, közülük csaknem 200-at előzetes letartóztatásba helyeztek.

(MTI)