Már büntetett előéletű a borsodi "fiatal", de azért még volt kedve engedély nélkül munkagépet vezetni

A Miskolci Járási Ügyészség jármű önkényes elvételének bűntette miatt emelt vádat két fiatalkorú "fiúval" szemben, akik gyermekkorú társukkal beindítottak, és elvittek egy billencs munkagépet.

A vádirat szerint a két fiatalkorú vádlott 2025. november elején, hajnalban, "gyermekkorú fiú" társukkal Mezőkövesden, egy szabadidőparkban parkoló billencs munkagépet a benne hagyott indítókulcs segítségével beindítottak. A vádlottak egymást felváltva, engedély nélkül vezették a munkagépet. Utoljára a gyermekkorú vezette, aki nekiment két világító kandeláber oszlopnak, majd a közelben lévő tóba hajtott, ahol a munkagép az oldalára borult. A vádlottak és társuk személyi sérülés nélkül elhagyták a munkagépet.

A gépet a tóból csak daru segítségével lehetett kiemelni, közel 200 000 forint kár keletkezett a berendezésben. A kandeláberek rongálódása az önkormányzatnak 300 000 forint kárt okozott.

Az ügyészség a büntetett előéletű fiatalkorúval szemben fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztés büntetést indítványozott, próbaidőre felfüggesztve, amelynek tartama alatt pártfogó felügyelet alatt áll. Társával szemben próbára bocsátás az indítvány, szintén pártfogó felügyelettel - közölték honlapjukon.