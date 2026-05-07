Több hullámban érkezhet az aranyat érő májusi eső

A délnyugatira fordult áramlással a meleg után szerda estétől már aranyat érő májusi eső is érkezett, és erre a folytatásban is van esély több hullámban - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Összességében a jövő hét közepéig nagy területen várható 10 millimétert meghaladó eső, de a záporos jelleg miatt nagy területi különbségek lehetnek. Az aszály akár jelentősen is mérséklődhet. A hőmérséklet hétfőre 24-29 fokig emelkedik, de a jövő keddi hidegfront jelentős lehűlést hoz, szerdán már csak 13-18 fok valószínű.

Az elemzés szerint az elmúlt egy hétben nagyrészt napos, száraz volt az idő, az elmúlt 30 nap alatt az ország túlnyomó részén mindössze 0-5 milliméter eső esett, csak a nyugati országrészben fordult elő 10 millimétert meghaladó csapadék. A 90 napos csapadékösszeg is jóval elmarad a sokéves átlagtól, a Tiszántúlon már a 80 millimétert is meghaladja a hiány.

A talaj állapota az aszályos augusztusokat idézi, a felső 30 centiméteres réteg rendkívül száraz, a talajfelszín poros. A 30-60 centiméter közötti réteg is kritikusan száraz állapotban van az Alföldön és a Mezőföldön, ahol a mélyebb rétegek eleve fel sem töltődtek a tél folyamán, de a Dunántúlon és északon is sokat veszítettek nedvességtartalmukból az elmúlt két hét során.

A hőmérséklet meglehetősen szélsőségesen alakult az elmúlt napokban: múlt hét pénteken reggel nagy területen hűlt fagypont alá a hőmérséklet, majd melegedés kezdődött, a hétvégétől megszűntek az éjszakai fagyok, kedden pedig már nyári meleg alakult ki 30 Celsius-fok körüli maximumokkal.

Az őszi búza a tavasz kezdetén még szépen növekedett, a szokásosnál előrébb járt a fejlődésben, de a tartós csapadékhiány miatt zöld tömegük már stagnál, illetve csökkenni kezdett. A repce a virágzás végén jár, de ebben a kritikus fejlődési fázisában alig kaptak csapadékot az állományok, gyökérzónájukban egyre kevesebb nedvesség található. Jelenleg az ország nagyobb részén közepes az őszi vetésekre vonatkozó mezőgazdasági aszály, ez pedig jelentős termésveszteséget fog okozni.

A nyári kapás növények vetésekor a magok nagyon száraz talajba kerültek, az állományok öntözés nélkül egyenetlenül, gyengén vagy sehogy sem keltek ki. Ezekre a növényekre vonatkozóan országszerte nagyfokú vagy súlyos az aszály.

A gyümölcsök többször és sokfelé szenvedtek komoly fagykárokat áprilisban és május első hajnalán is, hatalmas károk keletkeztek, a Duna-Tisza közén nagy területen teljesen lefagyott a szőlő, de sokfelé oda lett a kajszi, az őszibarack, a szilva, a cseresznye, a meggy, a dió. Az akác szintén sokfelé lefagyott.

(MTI)