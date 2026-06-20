Extra :: 2026. június 20. 17:43 ::

"Kis rohadék, drogos Mr. Bean" - az amerikai pénzügyminiszter találó megjegyzései Zelenszkijről

Súlyos állításokat fogalmaz meg a Trump-adminisztrációról egy hamarosan megjelenő könyv, amely szerint Scott Bessent pénzügyminiszter sértő jelzőkkel illette Volodimir Zelenszkijt. A szerzők azt állítják, Bessent azt is javasolta Donald Trumpnak, hogy ne fogadja az ukrán elnököt a Fehér Házban. A kötet kulisszatitkokat tár fel a Trump–Zelenszkij-találkozó előzményeiről és az Ukrajnával kötendő ásványkincs-megállapodás körüli vitákról. A könyv szerint a pénzügyminiszter egy magánbeszélgetésben Trumpot George Soroshoz is hasonlította.



Scott Bessent 2026. június 3-án (kép: Anadolu / Getty)

Egy új könyv szerint Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azt tanácsolta Donald Trumpnak, hogy ne fogadja Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnököt az Ovális Irodában, miközben magánbeszélgetésekben rendkívül sértő kifejezésekkel illette őt, többek között „kis rohadéknak”, „sajátos nevelési igényű gyereknek” és „drogos Mr. Beannek” nevezte. Az állítás a Regime Change című könyvben szerepel, amelyet a The New York Times két újságírója, Maggie Haberman és Jonathan Swan írt. A kötet kedden jelenik meg világszerte, és a Trump-adminisztráció második ciklusának kulisszatitkaival foglalkozik – számolt be a The Guardian

A szerzők szerint Bessent azt javasolta Trumpnak, hogy addig ne engedje be Zelenszkijt a Fehér Házba, amíg alá nem írja az Ukrajnával tervezett ásványkincs-megállapodást. A könyv azt állítja, hogy a pénzügyminiszter magánbeszélgetésekben sértő jelzőkkel illette az ukrán államfőt, akit nehéz tárgyalópartnernek tartott.

A találkozó végül 2025. február 28-án mégis létrejött az Ovális Irodában, és rendkívül feszült légkörben zajlott. Donald Trump és alelnöke, J. D. Vance élesen bírálta Zelenszkijt, amiért szerintük nem mutatott kellő hálát az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatásért, valamint azért is, mert nem öltönyt viselt. A könyv szerint több Trump-tanácsadó előre tartott attól, hogy a találkozó konfliktusba torkollik. Az akkori nemzetbiztonsági tanácsadó, Mike Waltz állítólag hiába próbálta rávenni Zelenszkijt arra, hogy öltönyben érkezzen a Fehér Házba.

Donald Trump mint George Soros

A szerzők egy korábbi kijevi találkozóról is beszámolnak, ahol Bessent megpróbálta rávenni az ukrajnai elnököt az ásványkincs-egyezmény aláírására. A tárgyalás szintén feszült hangulatban zajlott, és a beszámoló szerint a felek heves szóváltásba keveredtek.

A könyv szerint a megállapodás szövegének véglegesítését az is nehezítette, hogy Bessent és a kereskedelmi miniszter, Howard Lutnick között vita alakult ki annak tartalmáról. Végül Trump felkérte alelnöke feleségét, Usha Vance-t, hogy nézze át az ukrán fél módosításait, aki állítólag jelentősen átírta a dokumentumot.

A könyv egy másik kínos állítást is tartalmaz Bessentről: eszerint a pénzügyminiszter bizalmas beszélgetésekben azt mondta, hogy Trump emlékezteti őt egykori főnökére, George Sorosra. A szerzők szerint Bessent úgy fogalmazott: „Ugyanaz a fajta ember.”

(Index nyomán)