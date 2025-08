Háború, Politikusbűnözés :: 2025. augusztus 4. 18:54 ::

A drónbeszerzéseken is nagyokat kaszálnak Zelenszkij emberei

Ukrajna hétfőn bejelentette, hogy hat ember - köztük egy parlamenti képviselő és egy kormánytisztviselő - ellen emeltek vádat a drónvásárlással kapcsolatos korrupciós ügyben.

A nemzeti korrupcióellenes nyomozóhivatal (NABU) és a korrupció elleni küzdelemre specializálódott különleges ügyészség (SZAP) szombaton közös közleményben tudatta: egy hivatalban levő parlamenti képviselőről, két helyi tisztségviselőről, a nemzeti gárda egyik parancsnokáról és két üzletemberről derült ki, hogy csúszópénzeket fogadtak el. Szándékosan megemelt árakon kötöttek állami szerződéseket katonai drónokat beszállító cégekkel, és az elkövetők esetenként akár a szerződés értékének 30 százalékát is kitevő jutalékot kaptak vissza.

A NABU szerint a 240 ezer dollár (82,6 millió forint) értékű szerződésből 80 ezer dollár volt a csúszópénz.

A parlamenti képviselőn kívül hétfőn egy volt megyei kormányzó, egy városi katonai közigazgatási vezető, a Nemzeti Gárda egyik egységének parancsnoka és egy dróngyártó vállalat igazgatója és tulajdonosa ellen emeltek vádat.

A gyanúsítottak nevét nem közölték. A szóban forgó haditechnikai eszközöket Ukrajnában gyártották.

Az ukrán hatóságok vasárnap jelentették be, hogy az érintett parlamenti képviselő Olekszij Kuznyecov, Volodimir Zelenszkij pártjának, a Nép Szolgájának a törvényhozója, akinek a párttagságát a vizsgálat idejére felfüggesztették.

Volodimir Zelenszkij szombaton rendeletben mentette fel tisztségéből Szerhij Hajdajt, a munkácsi állami közigazgatási hivatal vezetőjét és Andrij Jurcsenkót, a Luhanszk megyei rubizsnei városi katonai közigazgatási hivatal vezetőjét.

Az ukrán hatóságok szombaton azt is közölték, hogy négy gyanúsítottat őrizetbe vettek az ügyben.

Az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál szerint Kuznyecov egyike volt azoknak a képviselőknek, akik július 22-én megszavazták a vitatott korrupcióellenes törvényt, amely a főügyész alá rendelte a nemzeti korrupcióellenes hivatalt és a korrupcióellenes különleges ügyészséget. A belföldön és az Európai Unió által is bírált jogszabályt Zelenszkij is aláírta, majd visszakozott, és újabb törvénytervezetet nyújtott be, amelyet múlt csütörtökön fogadott el a parlament.

(MTI nyomán)