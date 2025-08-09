Háború :: 2025. augusztus 9. 15:59 ::

Újabb falu elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Az orosz csapatok ellenőrzésük alá vonták az Ukrajna keleti, donyecki régiójában található Jablunivka falut - számolt be szombaton az orosz védelmi minisztérium.

A tárca közlése szerint szombat délelőtt a légvédelem 44 ukrán drónt semmisített meg, ebből nyolcat a Krasznodari terület felett, hetet a tulai, ötöt a kalugai, négyet a brjanszki, négyet az orjoli, négyet a kurszki régióban, hármat Moszkva környékén, hármat a Krím, hármat Tatárföld, kettőt az Azovi-tenger felett és egyet Adigeföld területén.

A Krasznodari területen dróncsapások következtében több családi ház és egy iskola épülete rongálódott meg, de személyi sérülés nem történt - közölte Venjamin Kondratyev, a régió kormányzója. Pénteken dróntámadás veszélye miatt korlátozásokat vezettek be a szocsi és gelendzsiki repülőtereken. Szlavjanszk-na-Kubanyiban a hétvégre tervezett összes tömegrendezvényt lemondták drónveszély miatt.

Frissítés: Régiós vezető: 19 éves fiú halt meg Boriszovkában

Egy ukrán drón felrobbant a Belgorod megyében lévő Boriszovkában. Egy 19 éves fiú belehalt sérüléseibe a kórházban, és még egy másik férfi is megsérült - közölte Vjacseszlav Gladkov, a régió vezetője.

(MTI)