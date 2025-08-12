Háború :: 2025. augusztus 12. 14:06 ::

21 ezer embert vettek őrizetbe Iránban az Izraellel vívott háború idején

Iránban a hatóságok 21 ezer embert vettek őrizetbe a síita állam és Izrael között júniusban kirobbant, 12 napon át tartó fegyveres konfliktus idején - jelentette kedden az iráni Borna hírügynökség az országos rendőrparancsnokság szóvivőjére hivatkozva.

Szaíd Montazerelahmadi tájékoztatása szerint a hatóságok munkáját mintegy 7800 lakossági bejelentés is segítette, amely, mint mondta, "az emberek együttműködési készségét és éberségét mutatja". Arra nem tért ki, hogy a konfliktus idején őrizetbe vettek közül kiket engedtek később szabadon, illetve azt sem közölte, kik ellen indult eljárás.

Iráni igazságügyi források arról számoltak be, hogy az utóbbi hónapokban 20 embert tartóztattak le a Moszad izraeli titkosszolgálatnak történő kémkedés gyanújával. Bár hozzátették, hogy közülük néhányat később vádemelés nélkül szabadon engedtek, június 13-a, tehát az Iránban több mint ezer halálos áldozattal járó harcok kezdete óta legkevesebb hatot kivégeztek kémkedés miatt.

(MTI)