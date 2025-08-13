Háború :: 2025. augusztus 13. 19:50 ::

Trump: Alaszka után vagy háromoldalú találkozó jön Zelenszkijjel, vagy "nagyon súlyos következmények"

Donald Trump a washingtoni Kennedy Központban tartott sajtótájékoztatón újságírói kérdésre szerdán megerősítette: Oroszországnak számolnia kell a következményekkel, ha Putyin nem hajlandó leállítani az ukrajnai háborút pénteki, alaszkai megbeszélésük után – írja a Sky News nyomán az Index.



Fotó: Reuters

"Igen, lesznek következmények" – mondta az amerikai elnök, majd arra, hogy ezek szankciókat vagy vámokat jelentenek-e, csak annyit válaszolt: "nem kell elmondanom. Nagyon súlyos következmények lesznek".





Putin is playing this feckless President. BREAKING: In an unbelievable moment, Trump again threatens "very severe consequences" if Putin doesn't stop the war after their meeting, despite not following through on his previous threats of consequences.Putin is playing this feckless President. pic.twitter.com/93pae1e8bE August 13, 2025

Hozzátette, nem hiszi, hogy sikerülhet rávennie Putyint a "civil" célpontok támadásának leállítására, mivel ezt korábban már kérte, eredménytelenül.

Trump ugyanakkor "nagyon jó esélyt" lát arra, hogy az alaszkai találkozót követően rövid időn belül egy második megbeszélésre is sor kerüljön, amelyen már Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök is részt venne.

– A második találkozó termékenyebb lehet, mert az elsőn inkább felmérem, hogy hol tartunk, és mit csinálunk – mondta a Kennedy Központban tartott eseményen. Az amerikai elnök szerint, ha a pénteki találkozó Putyinnal "rendben zajlik", akkor gyorsan megszerveznék a háromoldalú csúcsot, de csak akkor, ha mindkét fél szeretné, hogy jelen legyen.

Ugyanakkor Trump hangsúlyozta: a közös csúcstalálkozó egyáltalán nem biztos. "Lehet, hogy nem lesz második megbeszélés, mert ha úgy érzem, nem helyénvaló megtartani, mivel nem kaptuk meg a szükséges válaszokat, akkor nem fogjuk megrendezni" – jelentette ki.

A pénteki találkozót inkább "az asztal megterítésének" tekinti egy esetleges háromoldalú egyeztetéshez.