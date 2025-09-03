Háború :: 2025. szeptember 3. 09:36 ::

Trumpnak "nagyon érdekes dolgok" jutottak tudomására az ukrajnai háború kapcsán

Donald Trump szerint a "következő néhány napban" kiderül, milyen irányban lép tovább az orosz-ukrán háború ügyében. Az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt egy nyilvános eseményen kedden.

Az elnök újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy "nagyon érdekes dolgok" jutottak tudomására, amelyekre a következő napokban fény derül. Hozzátette, hogy "meglátjuk, mit fognak tenni, és mi fog történni", valamint közölte, hogy nagyon közelről követi az eseményeket az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Donald Trump felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő héten újabb több mint 7 ezer ember veszti életét a két oldalon, amit oktalan veszteségnek nevezett.

Az amerikai elnök egy másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem tartja aggasztónak a Kínában tartott csúcstalálkozót, amelyen a kínai elnök mellett részt vesz az orosz elnök és az észak-koreai vezető. Kifejtette, hogy Kínának nagyobb szüksége van az Egyesült Államokra, mint az Egyesült Államoknak Kínára.

Egyben megismételte, hogy "nagyon jó találkozója" volt Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel augusztus 15-én. "Meg fogjuk látni, hogy kijön-e belőle valami, és ha nem, akkor más álláspontra helyezkedünk majd" – fogalmazott Donald Trump a Fehér Házban.

(MTI)