Katari emír: Izrael a háborút lezáró tárgyalások kisiklatására törekszik

Izrael a gázai háborút lezáró tárgyalások kisiklatására törekszik - jelentette ki a katari emír hétfőn Dohában, az Iszlám Együttműködés Szervezete (OIC) és az Arab Liga rendkívüli együttes ülésén.

"Aki módszeresen és kitartóan törekszik azok megölésére, akikkel tárgyalnia kellene, az valójában a tárgyalások kisiklatására törekszik" - szögezte le Tamím bin Hamad Ál Szání az izraeli hadsereg múlt heti, a Hamász vezetői ellen Katarban végrehajtott támadására célozva.

A műveletet az uralkodó gyáva terrorcselekménynek nevezte, hangsúlyozva, hogy Katar - Egyiptom és az Egyesült Államok mellett - a fő közvetítő a gázai háborúban szemben álló felek között.

Az emír egyúttal azt vetette Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő szemére, hogy izraeli befolyás alá vonná az arab régiót, név szerint említve Libanont és Szíriát, mint két olyan országot, amelyet a zsidó állam destabilizálni igyekszik.

Úgy vélte továbbá, "Izrael mind saját magát, mind pedig az egész régiót számtalan gyötrelemtől menthette volna meg", ha elfogadta volna a 2002-ben, Szaúd-Arábia kezdeményezésére született, úgynevezett arab békekezdeményezést.

A katari területen végrehajtott izraeli művelet nyomán összehívott rendkívüli ülésen felszólalt Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök is, hangsúlyozva: "Izrael jelenleg zajló műveletei megakadályozzák az esélyeit bármely, a Közel-Keleten létesítendő békeegyezménynek, ráadásul még a jelenlegieket is felrúgják".

Az ülésre Katarba érkezett Mahmúd Abbász palesztin elnök is, aki szélsőjobboldalinak nevezte az izraeli kormányt, amelyet, mint hangsúlyozta, nem lehet biztonsági partnerként kezelni a Közel-Keleten.

"Megismételjük, hogy térségünk biztonságát csak úgy lehet elérni, ha véget ér a népirtás, a kitelepítés, a pénz és a föld elrablása és a palesztin területek izraeli megszállása" - emelte ki.

Recep Tayyip Erdogan török elnök az iszlám országok önellátásának fontosságát emelte ki, elsősorban a védelmi szektorral összefüggő iparágak terén, valamint Izrael elleni szankciókat szorgalmazott, és sürgette a tagállamokat, gyakoroljanak gazdasági nyomást Izraelre. Ez utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy Törökország leállította a kereskedelmet Izraellel, évi 9,5 milliárd dollárnak mondva búcsút ezzel.

Reményét fejezte ki egyúttal, hogy a dohai ülés hozzájárul a palesztin állam megteremtéséhez és az elfogadott intézkedések segítségével "sikerül elhárítani az izraeli fenyegetéseket".

A felszólalók között volt Maszúd Peszeskján iráni elnök is, aki az iszlám országok egységének fontosságát hangoztatta, valamint úgy vélte, Izraelt bíróság elé kell állítani és meg kell büntetni.

A Hamász Katarban lévő vezetését célzó izraeli támadásra kitérve az államfő úgy vélte, a művelet azt bizonyítja, "egyetlen arab vagy muszlim ország sincs biztonságban Tel-Aviv agressziójától", amelyet sajnos az Egyesült Államok és Európa is támogat. Úgy vélte továbbá, hogy az akció csupán Izrael gyengeségét bizonyítja, mert "egy magabiztos kormánynak semmi szüksége arra, hogy lebombázza a közvetítőket".

(MTI nyomán)