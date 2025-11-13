Háború, Politikusbűnözés :: 2025. november 13. 17:18 ::

Orosz befolyásról hazudozott, valójában a most kirobbant százmillió dolláros korrupciós ügyet akarta elsikálni Zelenszkij

Elérte az ukrajnai zsidó kormányt az ország legsúlyosabb korrupciós ügye: szerdán rendkívüli ülésen felfüggesztették a százmillió dolláros (kb. 33,3 milliárd forint) pénzmosásban érintett igazságügyi minisztert, Herman Haluscsenkót. Az ügy miatt benyújtotta lemondását Szvitlana Grincsuk energetikai miniszter is.



Fotó: NABU / Facebook

A gyanú szerint Haluscsenko – aki idén nyári kinevezése előtt négy éven át energetikai miniszter volt – egy olyan hálózat működtetésében vett részt, amely az ukrán atomerőművek üzemeltetéséért felelős Enerhoatomnak dolgozó cégektől vett le 10-15 százalékos sápot az állami vállalattal kötött szerződések alapján járó pénzekből.

Az 52 éves miniszter, akinek korábbi tárcája kiemelten fontos szereppel bír a háború alatt, hiszen az oroszok által célzottan támadott energetikai hálózat fenntartásán múlik az ország működése, csak egyike a kulcsfiguráknak. A lemondását szerdán benyújtó Szvitlana Grincsuk energetikai miniszter azt írta: szakmai tevékenysége során „nem történt semmiféle jogsértés”, az ő személyes kapcsolataira vonatkozó feltételezések nem helyénvalók, és végső soron az idő mindent a helyére tesz majd.



Herman Haluscsenko beszédet mond a hmelnickiji atomerőmű ötödik blokkja építésének megkezdését ünneplő rendezvényen 2024. április 11-én (fotó: Meetband / Energoatom / Global Images Ukraine / Getty Images)

Haluscsenko szerepénél is kellemetlenebb lehet Volodimir Zelenszkijnek, hogy részt vett az ügyben egy közeli barátja, a 2019-es elnökké választása előtt a színészi, komikusi karrierjét egyengető Timur Mindics. Az üzletemberrel közös szórakoztatóipari vállalkozást is vittek, a Kvartal 95-öt, amely elválaszthatatlan Zelenszkij nevétől.



Fotó: Kvartal 95

Mindicshez és Haluscsenkóhoz köthető ingatlanokban két nappal ezelőtt házkutatásokat is tartottak, a rajtaütéseken jelentős mennyiségű pénzt foglaltak le különböző valutákban. Mindics nem sokkal korábban elmenekült Ukrajnából.

Az ügyet az érintettek köre mellett egy másik dolog is érzékennyé teszi Zelenszkijre nézve. A nyomozást az ukrán korrupcióellenes hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) viszi, az a két szerv, amelynek függetlenségét az elnök a nyáron korlátozni próbálta. Az erre vonatkozó törvény életbe is lépett, amelynek alapján az ország két fő korrupcióellenes szerve az elnökhöz közel álló legfőbb ügyész felügyelete alá került. A változást (mint szinte minden más aljasságot is - a szerk.) azzal indokolta Zelenszkij, hogy "meg kell szüntetni a szervezetekben lévő orosz befolyást".

A törvény példátlanul nagy tüntetéseket és a nyugati kormányokból is érzékelhető nemtetszést váltott ki, olyannyira, hogy az elnök hamar vissza is vonta a törvényt, a két korrupcióellenes szerv így független maradt. Most éppen ők bonyolították le az elmúlt két napban a házkutatásokat, hoztak nyilvánosságra Mindics és Haluscsenko és más érintettek beszélgetéseit is tartalmazó felvételeket.

„A korrupció elleni fellépés a kormány egyik legfontosabb prioritása” – hazudta az ügy kapcsán Julija Szviridenko miniszterelnök, aki szerint a jogellenes tevékenységeket büntetni kell. Szvitlana Grincsuk energiaügyi miniszter hétfő este tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy bár nem ismeri az ügy részleteit, elkötelezett amellett, hogy a nyomozás átlátható legyen, és hogy a felelősöket felelősségre vonják.

Sokatmondó beszélgetések

A nyilvánosságra került felvételeken több millió dolláros átutalásokról, házépítéshez szükséges százezrekről beszéltek, néha vitatkoztak arról, hogy ki kinek mennyivel tartozik. Vagy arról, hogy eleget csorgat-e vissza valamelyik cég:

„Figyelj, csak mondd meg neki! Kurvára vége lesz a cégnek. (…) Lenullázunk titeket, és kész. Az összes munkatársatokat viszik a hadseregbe” – mondta egy helyen Sugarman, azaz Olekszandr Cukerman. A Zelenszkijékhez hasonlóan zsidó üzletember és fivére Timur Mindiccsel együtt elhagyta az országot. Utóbbinak a testvére, Leonyid is megpróbálta, de őt feltartóztatták a határon.

Az ügyben a NABU és a SZAM 15 hónapos munkája van, így többek szemében utólag még erősebb lehet a gyanú, hogy az elnök ezt a két szervet nem az orosz befolyás, hanem a vezetést kompromittáló korrupciós ügy felgöngyölítése miatt igyekezett korlátozni.

A beszélgetésekben kódneveken hallható figurák közül Carlson gyaníthatóan Mindics. Hallható Tenor is, aki fantázianevét épp ellenkező tartalmú vezetéknevéről kapta, ő Dmitrij Baszov. A férfi korábban a legfőbb ügyészségen a szervezett bűnözés elleni ügyosztályt vezette, de 2019-ben épp korrupciógyanú miatt elbocsátották. Az utóbbi időben jelentős számban jelentek meg ingatlanok és luxusautók a felesége nevén.

Egy másik szereplő Rocket – ő Ihor Mironjuk, aki a háború elején Oroszországba menekült egykori parlamenti képviselő Andrej Gyerkacs titkára volt. Gyerkacs azóta már az orosz felsőházban szenátori széket is kapott. Mironjukot nemrég őrizetbe vette a NABU.



Timur Mindics - szép ukrán fizimiska...

Több miniszter is képbe került

Zelenszkij hétfő esti videóüzenetében beszélt a százmillió dolláros korrupciós ügyről, és kijelentette: „Mindenki, aki korrupciós ügyletekben vett részt, egyértelmű jogi válaszra számíthat.”

Szerdán Haluscsenko Facebook-bejegyzésében közölte, hogy „nem kapaszkodik a miniszteri székébe”, megérti, hogy a nyomozás idejére felfüggesztették őt. „Először meg kell hozni a politikai döntést, utána lehet az ügyet feltárni” – írta, hozzátéve, hogy jogi úton megvédi álláspontját.

Nem ő az egyetlen miniszter, akit elérhet a nyomozás a nyáron kormányfővé lett Julija Szviridenko kormányában.

A NABU nyomozója, Olekszandr Abakumov szerint a nyomozás során négy minisztert azonosítottak különböző helyzetekben. Ez nem jelent feltétlenül törvénysértő együttműködést a gyanúsítottakkal, de bizonyos, hogy sok kérdést intéznek hozzájuk a hatóságok, többek között Szvitlana Hrincsuk mostani energetikai miniszterhez is.

A kormányfő kijelentette, hogy mindenben együttműködnek a NABU-val az ügy mielőbbi feltárása érdekében. Erre Ukrajnának nagy szüksége van, elsősorban azért, hogy az átláthatósággal fenntartsa a bizalmat maga iránt a nyugati kormányok szemében, hiszen az Oroszország által indított háborúban Ukrajna védelmi képességeit és jelentős részben állami működését épp ezeknek az országoknak a pénzügyi támogatása tartja fenn.

(Telex nyomán)