Zelenszkijék durván átírták Trump béketervét

Ukrajna jelentősen módosította az amerikaiak béketervét, és kihúztak belőle néhányat Oroszország maximalista követeléseiből, közölték a tárgyalásokra rálátó források a Guardiannal.



Fotó: AFP

A cikk szerint Volodimir Zelenszkij és Donald Trump a hét második felében a Fehér Házban találkozhat egymással, miután Kijev és Washington számos telefont váltottak.

Az eredeti, 28 pontos tervet orosz oldalról Kirill Dmitrijev különmegbízott, amerikai részről pedig Steve Witkoff, Trump embere állította össze. Ebben még az szerepelt, hogy Ukrajnának át kellene adnia azokat a területeket, melyek jelenleg orosz kézen vannak, a hadsereg méretét a felére kellene csökkenteniük, és ígéretet kellene tenniük arra, hogy nem csatlakoznak a NATO-hoz.

Vasárnap Svájcban az amerikai-ukrán egyeztetéseket felülvizsgálták a javaslatot, amely most már csak 19 pontot tartalmaz. Kijev és európai szövetségesei azt szeretnék, ha a meglévő frontvonalak lennének a kiindulópontok a területekről szóló tárgyalásokon.

Kijev azt is akarja, hogy maga dönthesse el, csatlakoznak-e a NATO-hoz vagy az Európai Unióhoz, de ezt Oroszország korábban határozottan ellenezte. Hogy még mibe nem akarnak beleegyezni az ukránok, arról Zelenszkij adott hétfőn tájékoztatást.

A vasárnapi megbeszélésről Marco Rubio külügyminiszter korábban azt mondta, nagyon-nagyon pozitívan sikerült, hétfőn pedig már Donald Trump is arról írt, hogy valami készülőben van.

Putyin mindeközben Erdogannal tárgyalt telefonon, a török elnök pedig felvetette orosz kollégájának, hogy tartsák Isztambulban a béketárgyalásokat.

(24 nyomán)