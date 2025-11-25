Háború :: 2025. november 25. 16:45 ::

CNN: Ukrajna elfogadta az amerikai béketervet - amit korábban ők maguk írtak át

„Beleegyeztek az ukránok a béketervbe” – mondta kedden egy amerikai tisztviselő az ABC Newsnak és a CNN-nek. A tisztviselő szerint „még néhány apró részletről meg kell egyezni”, de az ukránok alapvetően beleegyeztek az amerikaiak béketervébe.



Fotó: Andrii Hodkov / Apostrophe / Global Images Ukraine/Getty Images

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára néhány órával korábban az X-en arról írt, hogy a két ország delegációi egyetértésre jutottak a Genfben tárgyalt megállapodás fő kérdéseiről. Mint írta, most az európai partnereik támogatására is számítanak a további lépéseknél. Emellett pedig a lehető leghamarabb, még a héten megszerveznék Volodimir Zelenszkij elnök útját az Egyesült Államokba, hogy véglegesítsék az utolsó elemeket, és megegyezzenek Donald Trump elnökkel.

Hétvégén Genfben azért találkoztak amerikai és ukrán tisztviselők, hogy áthidalják a nézeteltéréseket az amerikaiak eredeti, múlt héten bemutatott 28 pontos béketervével kapcsolatban. Genfben az amerikaiak és az ukránok megállapodtak abban, hogy módosítják az amerikai javaslatot, amelyet Kijev és európai szövetségesei Oroszország kívánságlistájának tekintettek.

Hétfőn este Szerhij Kiszlicja ukrajnai külügyminiszter-helyettes arról beszélt, hogy az ukránok és amerikaiak kidolgoztak egy új, 19 pontos béketervezetet, aminek részleteiről keveset árult el, de azt mondta, hogy kevéssé hasonlít Trump eredeti, 28 pontos béketervére. Azt nem tudni, hogy a kedden az amerikai tisztviselő által bejelentett békejavaslat erre vonatkozik-e.

Az is kiderült, hogy közben hétfőn orosz tisztviselőkkel tárgyalt Abu-Dzabiban Dan Driscoll, az amerikai hadsereg ügyeiért felelős államtitkár. A tárgyalás témája az orosz–ukrán háború lezárására irányuló terv volt – közölte egy amerikai tisztviselő a CNN-nel. A tisztviselő szerint Driscoll kedden is folytatja a tárgyalásokat az oroszokkal az Egyesült Arab Emírségekben, és a Reuters szerint ukrán tisztviselőkkel is találkozhat.

Az amerikai delegációnak Driscoll a legmagasabb rangú tagja. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan kik alkotják az orosz tárgyalódelegációt, de Vlagyimir Putyin elnök jóváhagyásával vesznek részt a találkozókon – mondta a CNN forrása. A találkozó célja, hogy megalapozzák a jövőbeli magasabb szintű tárgyalásokat.

Az oroszok az eredeti, 28 pontos tervről azt nyilatkozták, hogy „nem mindegyik, de számos eleme elfogadható nekünk”. Putyin a múlt héten azt mondta, az amerikai terv jó alap lehet a végső rendezésre. A vasárnap a sajtóban kiszivárgott európai ellenjavaslatról Jurij Uszakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója azt mondta, hogy „abszolút nem konstruktív és nem működőképes”.

A Financial Times szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arra utalt, hogy elutasíthatják a módosított tervet, ha abból kikerültek olyan elemek, amik Oroszország régi követeléseit tartalmazták. Lavrov szerint a módosított tervnek is tükröznie kell Trump és Putyin alaszkai találkozójának szellemét.

Trump eredeti, 28 pontos tervének – amely így egészében nem került nyilvánosságra, csak részleteiben, de a sajtóban ezt a megnevezést kapta – egyik legvitatottabb eleme az volt, hogy Oroszország nemcsak hogy megtarthatná az eddig elfoglalt területeket, Ukrajna csaknem ötödét, 110 ezer négyzetkilométert, de Donyeck megye olyan részeit is megkaphatná, amelyeket a háború évei alatt nem is tudott elfoglalni. Márpedig a korábban, a svéd parlamentnek címzett üzenetében Zelenszkij azt mondta: „a határokat nem lehet erővel megváltoztatni”, és hogy „az agresszornak teljeskörűen meg kell fizetnie a háborúért, amit elkezdett”.

Hétfő este az ukránok még azt mondták, a 19 pontos tervnél a területi és a jövőbeni NATO-tagság kérdéséről Trumpnak és Zelenszkijnek kell majd megegyeznie. Nem tudni, hogy ezekről mi került be a békejavaslatba, amibe az amerikai tisztviselő szerint beleegyeztek az ukránok.

(Telex nyomán)

