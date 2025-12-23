Háború :: 2025. december 23. 21:47 ::

Jeruzsálem latin pátriárkája Gázában: "bele vagyunk gyökerezve ebbe a talajba, mi itt maradunk"

Pierbattista Pizzabella, Jeruzsálem latin pátriárkája háromnapos látogatást tett a romokban heverő Gázai övezetben, ahol meglátogatta a humanitárius segélyező szervezeteteket, a még működő kórházakat, keresztény testvéregyházakat, a zsidók által lakóhelyükről elüldözött, s most nyomorúságos sátrakban tengődő palesztin családokat, s leginkább a maroknyi, megtizedelt római katolikus közösséget Gázavárosban. Pizzaballa bíboros a gázavárosi Szent Család-templomban karácsonyi szentmisét celebrált, keresztelt, kilenc gyermeket elsőáldoztatott, karácsonyi ajándékot vitt a gyermekeknek és az újjáéledés, az újjáépítés és a szülőföldön maradás reményét a Gázai övezet népének – írja az lpj.org.



Pierbattista Pizzaballa bíboros szentmisét celebrál a gázavárosi Szent Család-templomban (fotó: lpj.org)

Pierbattista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája holnap, karácsony szentestéjén az ősi szokásnak megfelelően a Jeruzsálem óvárosában (keresztény negyed) levő hivatali székhelyéről kíséretével átvonul Betlehembe, ahol a Szent Katalin-templomban az éjféli misét celebrálja. A jeruzsálemi latin pátriárka a jeruzsálemi érseki egyházmegye vezetője, de ezen kívül még Jordánia, Ciprus és a Palesztin Nemzeti Hatóság, így a Gázai övezet katolikus közösségének irányítása is a hatáskörébe tartozik. Pierbattista Pizzaballa december 19-én háromnapos lelkipásztori látogatásra érkezett a népirtást elszenvedő Gázai övezetbe.



A bíboros megszemléli a „legerkölcsösebb” rombolását (fotó: aljazeera.net)

A jeruzsálemi latin pátriárkát elkísérte a Gázai övezetbe William Shomali fővikárius és néhány papból álló küldöttség. A látogatás legfontosabb eseménye természetesen a karácsony megünneplése volt a gázavárosi Szent Család-templomban a maroknyi, megtizedelt, sokat szenvedő katolikus hívek körében. A gázavárosi plébániára december 19-én érkező Pizzaballát és kíséretét Gabriel Romaneli plébános, Júszef és Carlos vikárius atyák, a szerzetesnővérek és a helybeli hívek szerény, de annál melegebb fogadtatásban részesítették. A latin pátriárka, miután meghallgatta a gyermekek őt köszöntő dalait, a többi között ezt mondta:

Örülök, hogy újra köztetek lehetek. Most első ízben észlelek egy kevéske megkönnyebbülést a lelketekben. Tudom, nehéz helyzetben vagytok, de a gyermekek szemében, az iskolában és a közös tevékenységetekben látom a felcsillanó reménysugarat.



Pizzaballa bíboros és paptársai karácsonyi szentmisét celebrálnak Gázavárosban (fotó: lpj.org)

Pizzaballa bíboros ezután dicsérte a Szent Család-templom maroknyi római katolikus hívét, amiért ebben a szörnyű időszakban is erősek és állhatatosak maradtak hitükben. Az izraeli népirtást túlélő palesztinokat e szavakkal bátorította, biztatta, s egyben üzent a palesztinok elűzését tervező népirtó zsidóknak:

Újjáépítjük iskoláinkat, házainkat és az életünket. A lerombolt struktúrákat újjá lehet építeni, de a szívek gyógyítása ugyanolyan fontos feladat. Bele vagyunk gyökerezve ebbe a talajba, ezért itt maradunk. A pusztítás tengerén stabil és szilárd tájékozódási pont akarunk lenni. Ne féljetek! Sorainkat egyesítve, erősen kell előrelépnünk, hogy együtt újjáépítsük az életet a Gázai övezetben.

A látogatás második napján, december 20-án Pizzaballa bíboros és kísérete a Gázai övezetben a többi között fölkeresett több orvosi és humanitárius intézményt, szervezetet, köztük a Caritas Gaza irodáját, a Katolikus Segélyszolgálat segélyosztó helyét Gázaváros Ez-Zejtún negyedében, valamint Gázaváros tengerpartján a népirtó zsidók által otthonaikból elűzött családok sátortáborát, tájékozódott az ott uralkodó humanitárius és egészségügyi helyzetről.

December 22-én Pizzaballa bíboros a Gázai övezetbe vele együtt ellátogató papokkal karácsonyi szentmisét celebrált a Szent Család-templomban. A szentmise idején kilenc gyermek járult elsőáldozáshoz, míg egy csecsemőt a bíboros a keresztség szentségében részesített. „Valahányszor eljövök a Gázai övezetbe, mindig van, még a háború idején is egy keresztelés, amit meg kell ünnepelni. Nincs karácsony keresztség nélkül. Hiszen ez a legjobb módja annak, hogy kifejezzük: hiszünk az életben és Jézusban” – mondta a bíboros.



Jeruzsálem latin pátriárkája csecsemőt keresztel a Szent Család-templomban (fotó: lpj.org)

Végül pedig emeljünk ki néhány gondolatot Pierbattista Pizzaballa bíborosnak a Gázai övezetben előrehozott karácsonyi szentmisén tartott szentbeszédéből:

Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mint sokan mások itt, a Gázai övezetben. Most azonban egy új szakaszba léptünk, s ezért nemcsak a túlélésre, hanem az élet újjáépítésére is hivatást kaptunk. Be kell fogadnunk a karácsony szellemét, a fény, a gyengédség és a szeretet szellemét. Sokak számára talán lehetetlennek tűnik, de a két esztendeje tartó szörnyű háború ellenére mi még mindig itt vagyunk – mondta a bíboros.



Elsőáldozók a gázavárosi templomban (fotó: lpj.org)

Jeruzsálem latin pátriárkája ezután idézett Szent Lukács evangéliumából: „S megszülte Mária elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely” (Luk. 2,7). „Ez a ti helyzetetekre emlékeztet bennünket. Isten útja a szegények és az egyszerűek útja” – mondta. Ezután a Gázai övezetbeli népirtást kivitelező, illetve az őket cinkosan segítő hatalmasságokra célozva Pizzaballa kijelentette:

Sokan azt hiszik, e világ hatalmasságai döntenek arról, hogy mi fog történni velünk. Jézus idejében az emberek azt hitték, hogy Tiberius római császár irányítja a világ sorsát. Mégis egy szálláshely nélküli helyen született gyermek változtatta meg a történelmet. Az emberek döntenek arról, hogyan fognak élni.



Pierbattista Pizzaballa a gázavárosi gyermekekkel (fotó: aljazeera.net)

– Az újjáépítés lehetséges, mert az üdvösség megnyitja előtte az utat. Apránként visszatérünk az életbe, és itt alakítjuk a jövőnket. Ahogy Jézus idejében, a születés az üdvösség születése a pusztulás helyén. Ez egy újjászületés lesz számotokra ezen a helyen – zárta ezzel a reményteljes üzenettel szentbeszédét Pierbattista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája a gázavárosi Szent Család-templomban.

Hering J. – Kuruc.info