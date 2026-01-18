Háború :: 2026. január 18. 22:00 ::

A gázai Béketanácsban udvarolhat tovább Orbán a zsidóknak

Közzétette szombaton a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök azt a levelet, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívja Magyarországot a gázai Béketanácsba, és azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést.

Levelében az amerikai elnök egyrészt életbevágóan fontos, történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek nevezi a "közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést" (értsd: minél inkább Izrael érdekei szerint alakítani a térséget - a szerk.), másrészt azt írja, hogy ezzel új és merész megközelítés veszi kezdetét a globális konfliktuskezelésben.

Trump felidézi, hogy szeptember végén mutatta be gázai "béketervét", amely gyorsan elnyerte sok vezető támogatását az arab világban, Izraelben és Európában is, majd novemberben a tervet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is támogatásáról biztosította.

"Ideje ezeket az álmokat most valóra váltani" - írja az amerikai elnök. Mint írja: a terv szíve a Béketanács, "a valaha összeállított leglegnyűgözőbb és legjelentősebb testület", amely új nemzetközi intézményként és átmeneti kormányzó szervezetként jön létre.

"Erőfeszítésünk összehozza azokat a kiváló nemzeteket, amelyek készek vállalni a nemes felelősséget a tartós béke építéséért, amely csak azoknak adatik meg, akik készek jó példával elöljárni" - írja Trump, aki szerint a testület a közeljövőben össze is ül.

"A tanács elnökeként hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapítótagként csatlakozzon, és legyen részes állama az Ön képviseletében a Béketanács chartájának" - olvasható a levélben.

"Ez a tanács egyedülálló lesz, ilyen még soha nem volt!" - írja Donald Trump. A levél szerint minden tagállam maga döntheti el, hogy ki képviselje a testület ülésein. Az elnök azt írta, a levélhez csatolta 20 pontos béketervét és a Béketanács chartáját is.

"Alig várom, hogy együtt dolgozzunk hosszasan a jövőben is a világbéke, a jólét és a nagyság megteremtése érdekében mindenki számára" - zárja hatásvadász levelét Trump.

"Ha Trump, akkor béke! Újabb levelet hozott a posta. Magyarország békéért tett erőfeszítéseit elismerik! Trump elnök felkért, hogy csatlakozzunk a Béketanács munkájához, alapítóként. Elnök úr megtisztelő felkérését természetesen elfogadtuk" - lelkendezett a meghívás miatt Orbán.

Donald Trump amerikai elnök kormánya egymilliárd dolláros (mintegy 332 milliárd forintos) készpénzbefizetést vár el azoktól az országoktól, amelyek három évnél tovább is a Gázai béketanács nevű szervezete tagjai szeretnének maradni.

(MTI nyomán)