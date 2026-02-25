Háború :: 2026. február 25. 16:31 ::

Zelenszkij büszke a mélyen Oroszországban lecsapó Flamingóira

Ukrajnának 230 kiemelt fontosságú létesítménye van, amelyeket meg kell védenie az orosz légitámadásoktól, de még több is van, amelyeket meg kell őrizni - közölte Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök szerdán Kijevben a norvég miniszterelnökkel, Jonas Gahr Storével közös sajtótájékoztatóján.

Az államfő megköszönte Norvégia miniszterelnökének a NASAMS légvédelmi rendszereket, amelyek segítségével - egyebek mellett - Ukrajnának sikerül megóvnia ezeket a létesítményeket.

Januárban Norvégia jelentős mennyiségű rakétát szállított Ukrajnának a NASAMS légvédelmi rendszerekhez, hogy biztosítsa az ország képességét az orosz támadásokkal szembeni védekezésre - emlékeztetett az Ukrinform ukrán hírügynökség. A NASAMS légvédelmi rendszereket több ország bocsátotta Ukrajna rendelkezésére, köztük az Egyesült Államok, Kanada, Litvánia és Norvégia.

Zelenszkij a tájékoztatón sikeresnek nevezte a Flamingo rakétákkal végrehajtott egyik legutóbbi ukrán támadást. "Volt egy sikeres rakétacsapásunk az oroszországi Votkinszk ellen, 1400 kilométer távolságra az államhatártól" - emelte ki. Hozzátette: "nem fogom megmondani, hány Flamingóval csaptunk le ezúttal, csak annyit mondok, hogy az orosz légvédelem a mi rakétáink közül néhányat lelőtt, néhányat nem, és voltak pontos találatok, de a legfontosabb, hogy az összes kilőtt rakéta eljutott a célpontig".

A Naftohaz ukrán állami gázvállalat arról tájékoztatott, hogy két napja megszakítás nélkül támadják a gáztározókat és a termelőkapacitásokat Harkiv és Csernihiv megyékben. "Az ellenség körülbelül 60 csapásmérő drónt vetett be. A létesítményekben súlyos károk keletkeztek. Amint a biztonsági helyzet megengedi, a cég szakemberei a katasztrófavédelmi szolgálat egységeivel együtt felmérik a károkat, és megkezdik felszámolásukat" - tette hozzá Szerhij Koreckij, a Naftohaz igazgatóságának elnöke.

A teljes körű háború negyedik évfordulóján a kanadai kormány Ukrajnának szánt jelentős katonai segélycsomagot jelentett be - jelentette az UNIAN ukrán hírügynökség David J. McGuinty kanadai védelmi miniszter közlésére hivatkozva. Eszerint az Operation UNIFIER elnevezésű kanadai misszió az ukrán katonák kiképzésére és felkészítésére 2029-ig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a kanadai hadsereg számára, hogy bővítsék a képzési programokat és erősítsék az ukrán katonák támogatását. A képzések folytatása mellett Kanada kétmilliárd dollárt különít el Ukrajna területi védelmére 2026-2027-ben.

Samuel Okudzeto Ablakwa ghánai külügyminiszter szerdán Kijevbe látogatott, és arra kérte Ukrajnát, hogy engedjen szabadon két ghánai hadifoglyot, akik az ukrán erők ellen harcoltak az orosz hadseregben. "Reméljük, hogy Zelenszkij elnök nagylelkűséget és együttérzést fog tanúsítani, és humanitárius okból szabadon engedi őket, hogy visszatérhessünk velük Ghanába" - mondta újságíróknak a miniszter.

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök az Ukrinform beszámolója szerint kijelentette: kormánya elérte azoknak a dél-afrikai állampolgároknak a szabadon engedését, akiket hozzátartozóik szerint csalással kényszerítettek katonai szolgálati szerződés aláírására, hogy Oroszország oldalán részt vegyenek a háborúban. Négy férfi múlt héten tért vissza Dél-Afrikába, és további 11 fő érkezése várható a közeljövőben - mondta. A hozzátartozóktól származó információk szerint a férfiak toborzását Duduzile Zuma-Sambudla - Jacob Zuma volt dél-afrikai elnök lánya - szervezte meg. Ezeket az embereket őrkiképzés ígéretével csábították el, de később katonai szolgálati szerződések aláírására kényszerítették. A dél-afrikai jogszabályok szerint az idegen fegyveres erőkben való részvétel vagy ilyen erők támogatása 1998 óta bűncselekménynek minősül. Az elnöki hivatal közlése szerint azok a dél-afrikaiak ellen, akik részt vettek a toborzásban, továbbra is folyik a nyomozás.

Az ukrán katonai hírszerzés sajtószolgálata közölte, hogy a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében, Sztepnohirszk település körzetében "az ukrán erők különleges műveletet hajtanak végre, amelynek során már jelentős veszteségeket okoztak az orosz megszállóknak, visszaszerezték az ellenőrzést fontos állások felett, és jelentősen javították a taktikai helyzetet a front említett szakaszán". A közlés szerint megsemmisítették az orosz hadsereg előretolt rohamcsoportjait, csapást mértek az ellenség élőerő- és haditechnikai összpontosulásaira, és több tucat orosz katonát megöltek. A sajtószolgálat hangsúlyozta, hogy az orosz csapatok logisztikája és kommunikációs csomópontjai elleni csapások jelenleg lehetetlenné teszik az ellenséges erőknek a támadások folytatását a térségben.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) közölték, hogy egységeik sikeresen csapást mértek a megszállt Krímben az orosz erők légvédelmi állásaira. "Megsemmisült egy Sz-400-as légvédelmi rendszer indítóállása, egy rádiólokációs állomás és egy Pancir-Sz1 rendszer, amely drónok és rakéták ellen védte az objektumokat" - írták a közleményben.

Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója arról adott hírt, hogy az orosz csapatok tüzérségi támadást hajtottak végre a front közeli Orihiv város ellen, egy férfi életét vesztette.

Szumi megye kormányzói hivatala közölte, hogy az elmúlt napon 19 települést támadott Oroszország a régióban, egy civil lakos sérült meg.

(MTI)