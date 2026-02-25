Háború :: 2026. február 25. 20:40 ::

Zelenszkij megint tisztogat

Tisztogatás indult az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) – jelentette be Volodimir Zelenszkij. A szervezet több tisztviselőjét már őrizetbe vették, Zelenszkij tisztességes tárgyalást ígért a letartóztatott ügynököknek.

Az elnök azt nem részletezte, pontosan mi volt a razzia kiváltó oka, sem azt, hogy kiket keresnek a hatóságok, annyit mondott csak, hogy olyan embereket vettek őrizetbe, akik „nem Ukrajna érdekeinek megfelelően” dolgoznak.

Az SZBU szervezetén belül korábban elsősorban korrupcióval és az oroszoknak való kémkedéssel volt eddig gond.