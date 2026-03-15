Háború, Külföld :: 2026. március 15. 14:46 ::

XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet sürgetett a Közel-Keleten

A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap.

XIV. Leó a fegyveres konfliktus felelőseihez fordulva hangoztatta, hogy az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak.

A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jóakaratú férfi és nő nevében.

XIV. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a Közel-Kelet népei két hét óta "a háború borzalmas erőszakában élnek".

Több ezer ártatlan embert öltek meg, és nagyon sokaknak kellett elhagyni otthonukat - mondta a pápa. Közelségéről és imájáról biztosította azokat, akik szeretteiket veszítették el az iskolákat, kórházakat és lakott területeket ért támadásokban.

Mély aggodalmát fejezte ki a libanoni helyzet miatt. Az egyházfő a párbeszéd útját szorgalmazta, arra szólítva fel az országot vezető hatóságokat, hogy tartós megoldást keressenek a jelenlegi válsághelyzetre az összes libanoni érdekében.

(MTI)